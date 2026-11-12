Si è dimesso il ceo di Nvidia Jensen Huang

AGI - L'amministratore delegato di Nvidia, Jenesn Huang, si è dimesso dopo lo scandalo per la sua relazione con una presunta spia della Cina. Lo ha annunciato il board della società leader mondiale dei microchip in una nota. Le dimissioni hanno effetto immediato, si legge. Subentra ad interim Colette Kress, attuale vicepresidente esecutivo e Cfo. Il titolo di Nvidia dopo le dimissioni di Huang, cede l'11,60%, a 154,54 dollari.
Le azioni Nvidia erano scese nelle scorse ore di oltre l'8% nelle contrattazioni after-hours, dopo aver perso fino al 10%, in seguito alle notizie secondo cui il consiglio di amministrazione stava discutendo se sostituire il ceo Jensen Huang, travolto da un'indagine per una relazione con una donna identificata dall'intelligence americana come una spia cinese e dopo la notizia di un'ulteriore relazione extraconiugale con una top manager dell'azienda.
Secondo quanto riportato da The Information, il Dipartimento del Commercio starebbe preparando una norma per impedire alle aziende cinesi di intelligenza artificiale di accedere da remoto a chip avanzati tramite data center situati in altri paesi.
Chi è Kress
Kress, si legge, "continuerà a svolgere le funzioni di vicepresidente esecutiva e chief financial officer mentre ricoprirà il ruolo di chief executive Officer ad interim fino alla nomina di un successore permanente". A questo proposito, "il consiglio di amministrazione sta avviando una ricerca per un amministratore delegato permanente e prenderà in considerazione candidati sia interni sia esterni".
Kress è vicepresidente e Cfo da quando èentrata in azienda nel settembre 2013. "Durante il suo mandato ha guidato l'organizzazione finanziaria dell'azienda e ha svolto un ruolo chiave nella crescita e nell'evoluzione di Nvidia. "Colette ha contribuito a guidare Nvidia attraverso un periodo di crescita straordinaria e possiede una profonda conoscenza della nostra attività, dei nostri clienti, delle nostre operazioni e della nostra situazione finanziaria", ha dichiarato Harvey Jones, presidente del cda di Nvidia. "Il consiglio ha piena fiducia in Colette e nel team dirigente e ci aspettiamo che le operazioni dell'azienda, gli impegni verso i clienti e la roadmap dei prodotti proseguano senza interruzioni", ha proseguito.
"La forza di Nvidia è sempre derivata dalle sue persone e, insieme al nostro team dirigente, mi impegno a continuare a costruire sulla straordinaria base creata da Jensen negli ultimi 33 anni", ha affermato la stessa Kress.
Quanto a Huang, "il suo contributo a Nvidia èstato profondo", ha sottolineato il Cda nella nota, "il consiglio di amministrazione e l'azienda lo ringraziano per il suo inestimabile contributo all'azienda e all'intero settore".