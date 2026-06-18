Btp Italia Sì ha raccolto oltre otto miliardi dal collocamento

AGI - Il Btp Italia Sì, arrivato al quarto giorno di collocamento, ha raccolto da inizio offerta 8,21 miliardi di ordini. Il nuovo titolo di Stato, che protegge il capitale dal carovita, è uno strumento destinato a raccogliere il risparmio delle famiglie italiane. Il collocamento, riservato esclusivamente agli investitori retail, si conclude domani alle 13 (salvo chiusura anticipata). Il nuovo Btp Italia Sì ha una durata di 5 anni, parte con un tasso annuo base all'1,60%, a cui si aggiungerà l'aggancio semestrale all'inflazione per costruire la cedola riconosciuta agli investitori.
Btp e il calcolo delle cedole
Per il calcolo del valore complessivo delle cedole, a questo tasso minimo, garantito anche in caso di deflazione, dovrà quindi essere sommato il tasso di inflazione nazionale (Indice FOI, senza tabacchi - Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi) rilevato nel periodo di riferimento.
Il premio fedeltà e le condizioni di mercato
Il BTP Italia Sì prevede, infatti, cedole semestrali legate al tasso di inflazione nazionale oltre a un premio finale extra dello 0,6% sul capitale sottoscritto riservato a coloro che lo acquistano nei giorni di emissione e lo detengono fino a scadenza. Al termine del collocamento il tasso minimo garantito potrà essere confermato o rivisto al rialzo, in base alle condizioni di mercato.
I destinatari del collocamento e il codice ISIN
La sottoscrizione del BTP Italia Sì è riservata ai soli risparmiatori individuali e affini; non saranno previsti tetti o riparti, quindi tutte le domande pervenute nel periodo di collocamento saranno interamente soddisfatte. Il codice ISIN del titolo necessario per identificarlo e acquistarlo durante il periodo di collocamento è IT0005713539.
Confronto con Btp Valore
È ancora prematuro tentare di fare un confronto tra Btp Italia Sì e Btp Valore. L'unica cosa che al momento si può dire è che quest'ultimo dalla sua emissione ha raccolto complessivamente 16,22 miliardi di euro. Ai sottoscrittori che manterranno il Btp Valore per tutta la durata dei 6 anni verrà garantito anche un premio finale extra dello 0,8% del capitale investito.