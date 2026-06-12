Btp Italia Si': tasso minimo garantito all'1,60%. Parte lunedì
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Btp Italia Si': tasso minimo garantito all'1,60%. Parte lunedì

Al via dal 15 giugno. Premio finale dello 0,6% per chi scade. Codice ISIN: IT0005713539
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AGI - Il tasso annuo minimo garantito della prima emissione del nuovo BTP Italia Sì, al via da lunedì 15 giugno e fino a venerdì 19 giugno alle ore 13, salvo chiusura anticipata, è stato fissato all'1,6%.

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Il calcolo delle cedole e la protezione dall'inflazione

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Per il calcolo del valore complessivo delle cedole, a questo tasso minimo, garantito anche in caso di deflazione, dovrà quindi essere sommato il tasso di inflazione nazionale (Indice FOI, senza tabacchi - Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi) rilevato nel periodo di riferimento.

Il premio fedeltà e le condizioni di mercato

Il BTP Italia Sì prevede, infatti, cedole semestrali legate al tasso di inflazione nazionale oltre a un premio finale extra dello 0,6% sul capitale sottoscritto riservato a coloro che lo acquistano nei giorni di emissione e lo detengono fino a scadenza. Al termine del collocamento il tasso minimo garantito potrà essere confermato o rivisto al rialzo, in base alle condizioni di mercato.

I destinatari del collocamento e il codice ISIN

La sottoscrizione del BTP Italia Sì è riservata ai soli risparmiatori individuali e affini; non saranno previsti tetti o riparti, quindi tutte le domande pervenute nel periodo di collocamento saranno interamente soddisfatte. Il codice ISIN del titolo necessario per identificarlo e acquistarlo durante il periodo di collocamento è IT0005713539.

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