Settima emissione del Btp Valore: raccolta totale di 16,22 mld

AGI - Il ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che la settima emissione del Btp Valore, avviata lo scorso 2 marzo, si è conclusa con 16.222,584 milioni di euro raccolti e 522.214 contratti registrati. Al fine di tener conto dell'evoluzione delle condizioni di mercato, la serie dei tassi cedolari annui del titolo è rivista al rialzo rispetto a quanto annunciato lo scorso 27 febbraio. Pertanto, i tassi cedolari definitivi sono fissati a: 2,60% per il primo e secondo anno; 3,20% per il terzo e quarto anno; 3,80% per il quinto e sesto anno.
L'importo emesso coincide con il controvalore complessivo dei contratti di acquisto validamente conclusi alla pari sul Mot (il Mercato Telematico delle Obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana) nelle cinque giornate di collocamento, attraverso le banche dealer, Intesa Sanpaolo, Unicredit e Banco Bpm, e il supporto delle due banche co-dealer, Banca Monte dei Paschi di Siena e Iccrea Banca.
Il titolo ha data di godimento 10 marzo 2026 e scadenza 10 marzo 2032. Ai sottoscrittori che manterranno il Btp Valore per tutta la durata dei 6 anni verrà garantito anche un premio finale extra dello 0,8% del capitale investito.
Nell'ultimo giorno di collocamento il Btp Valore ha registrato 42.846 contratti per un controvalore di oltre 1,1 miliardi di euro. L'emissione ha totalizzato una raccolta complessiva pari a 16,22 miliardi.