Cantiere Def, migliorano le stime del Pil per quest'anno

AGI - I tecnici del ministero dell'Economia sono al lavoro sul Documento di economia e finanza che dovrebbe approdare martedì in Consiglio dei ministri, subito dopo le festività di Pasqua.

Tra i dati più importanti c'è la previsione sulla crescita: il Pil tendenziale 2023 si attesterà allo 0,9%, a quanto si apprende da fonti del Mef. La cifra sarebbe così rivista al rialzo rispetto a quanto scritto a fine novembre nel Documento di programmazione di bilancio che per il 2023 stimava una "perdita di slancio dell'attività", con la crescita "rivista al ribasso" allo 0,6%".

Un trend in crescita che viene confermato da Bankitalia, che nell'ultimo bollettino economico, osserva: "secondo i nostri modelli, in Italia l'attività economica sarebbe leggermente aumentata nel primo trimestre del 2023, sostenuta dal settore manifatturiero, il quale beneficia della discesa dei corsi energetici e dell'allentamento delle strozzature lungo le catene di approvvigionamento". Tornando al Def, il rapporto deficit/Pil tendenziale per il 2023 sarà del 4,35%, sempre secondo fonti del ministero dell'Economia.

Fonti del ministero spiegano anche che nella redazione del documento di economia e finanza, il ministro Giancarlo Giorgetti ha adottato un approccio "prudente e serio" sulle stime relative alla crescita e all'indebitamento, in linea con l'interlocuzione e il rapporto con l'Ue e con la situazione del debito pubblico del Paese. Un tipo di approccio, viene ricordato, che era stato già adottato dai mesi scorsi con la Nadef e la legge di bilancio.

Il 27 marzo l'Ufficio parlamentare di bilancio ha trasmesso i suoi rilievi relativi al quadro macroeconomico tendenziale provvisorio 2023-26 inviato dal Mef lo scorso 20 marzo. La procedura si concluderà con la validazione del quadro macroeconomico tendenziale. Tra le variabili che impatteranno sulla crescita del Pil c'è lo stato di attuazione del Pnrr, che al centro in questi giorni di una disputa politica per i ritardi nei bandi che metterebbero a rischio l'utilizzo di una parte delle risorse.

In settimana l'ultimo Italian Macroeconomic Bulletin elaborato da EY ha avvertito che se le risorse nel Pnrr verranno spese per il 70% ed il 90% di quanto previsto nel 2023 e 2024, il Pil potrebbe non crescere quest'anno e riprendere dell'1,8% il prossimo. Se invece verrà utilizzato circa il 50% del previsto l'economia italiana tornerebbe a crescere nel 2024, a un tasso dell'1,5%, dopo una contrazione dello 0,3% nel 2023.

L'Aula della Camera intanto è pronta a esaminare il Def dalla metà di aprile, non appena sarà approvato dal Cdm, è stato riferito dopo l'ultima conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Appena ci sarà il via libera del governo, il calendario dei lavori del mese di aprile di Montecitorio sarà aggiornato.