Le previsioni sul Pil per il 2023 saranno riviste al rialzo, annuncia Giorgetti

AGI - "Le previsioni per il 2023 sono in miglioramento, ci aspettiamo variazioni congiunturali positive del Pil nella prima metà dell'anno che ci porteranno a rivedere leggermente verso l'alto l'obiettivo di crescita per il 2023 precedentemente indicato dello +0,6%".

Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, nel suo intervento al Forum Ambrosetti di Cernobbio. "Per il prosieguo dell'anno pur essendo possibile una ulteriore accelerazione dell'attività economica, per motivi prudenziali continueremo ad assumere un ritmo moderato di crescita", ha aggiunto.