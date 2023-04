Pnrr e Def restano al centro dei dibattici politici

AGI - Il dibattito sul Pnrr e la messa a punto del Def dominano la settimana economica. Attenzione anche alla possibile pubblicazione delle liste dei candidati per il rinnovo dei cda delle grandi partecipate. In arrivo martedì l'aggiornamento delle bollette del gas. Sui mercati settimana corta con le chiusure dei listini per il venerdì Santo.

I ritardi sulla realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con cui vanno gestiti i fondi del Next generation Eu, non sembrano comunque mettere in discussione l'arrivo della terza tranche da 19 miliardi di euro. "Io non sono preoccupato affatto per l'erogazione richiesta a fine dicembre", ha detto il commissario all'Economia, Paolo Gentiloni. "Penso che i punti che sono ancora da chiarire saranno chiariti" e "vedo grandissima buona volonta' da parte del governo", ha aggiunto.

Il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, tornerà a parlerne pubblicamente mercoledì, in occasione di un convegno alla Luiss di Roma. La questione sarà inoltre sicuramente sul tavolo del bilaterale tra il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, e il commissario europeo per il Bilancio e la programmazione economica, Johannes Hahn, in agenda martedì. I tecnici del ministero dell'Economia sono intanto al lavoro per la stesura del Documento di economia e finanza. Il termine per la presentazione alle Camere è fissato al 10 aprile. Con ogni probabilita' il consiglio dei Ministri chiamato a vararlo sara' convocato lunedì 11.

"Le previsioni per il 2023 sono in miglioramento, ci aspettiamo variazioni congiunturali positive del Pil nella prima meta' dell'anno che ci porteranno a rivedere leggermente verso l'alto l'obiettivo di crescita per il 2023 precedentemente indicato a +0,6%", ha fatto sapere Giorgetti. Ulteriori indicazioni sullo stato di salute dell'economia italiana arriveranno venerdì, con la diffusione del Bollettino economico della Banca d'Italia. Mercoledì invece l'Istat renderà' noto il conto trimestrale della pubblica amministrazione.

Sul fronte macro, l'attenzione è sull'andamento del mercato del lavoro statunitense, cartina di tornasole per immaginare le prossime mosse della Fed. Mercoledi' sara' il turno dei nuovi occupati nel settore privato a marzo, mentre venerdì arriverà il dato generale, con tasso di disoccupazione e costo del lavoro.

Un check sull'economia europea sarà offerto dagli indici Pmi: lunedì sarà diffuso quello del comparto manifatturiero, mentre mercoledì toccherà al composito e all'indicatore dei servizi. Giovedì la direttrice generale del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva, aprirà ufficialmente i lavori dell'assemblea primaverile con il tradizionale "Curtain raiser speech".

Le conseguenze della guerra in Ucraina, i riflessi sulla crescita della stretta monetaria avviata dalle banche centrali per combattere l'inflazione. La recente crisi bancaria e l'aiuto ai Paesi più poveri saranno i temi dominanti dell'appuntamento di Washington.