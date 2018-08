Riders: Foodora lascia l'Italia

(Afp) Foodora

Foodora lascia l’Italia (ma anche l’Australia, l’Olanda e la Francia) per puntare su mercati in maggiore crescita. Ne danno notizia Il Sole 24 Ore e il Corriere della Sera, che riprendono un comunicato in cui la società tedesca Delivery Hero ha annunciato di cercare nuovi acquirenti per il suo marchio. Fino a che non ci sarà un nuovo proprietario il servizio continuerà a funzionare regolarmente. "La strategia di Delivery Hero - scrive in Emanuel Pallua, il co-fondatore di Foodora - è quella di operare in modo economicamente efficiente, con focus su crescita e posizione di leadership in tutti i mercati in cui opera. In Italia questo obiettivo è ora difficile da raggiungere con investimenti ragionevoli".

