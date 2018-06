Se passa il 'decreto dignità' del ministro Di Maio Foodora lascerà l'Italia, dice l'ad

“Se fossero vere le anticipazioni del decreto dignità che il ministro Di Maio ha fornito alle delegazioni di rider incontrate, dovrei concludere che il nuovo governo ha un solo obiettivo: fare in modo che le piattaforme digitali lascino l’Italia. Quella che filtra è una demonizzazione della tecnologia che ha dell’incredibile, quasi medievale e in contraddizione con lo spirito modernista del Movimento 5 Stelle”.

Lo ha detto Gianluca Cocco, amministratore delegato di Foodora Italia, al Corriere della Sera in una intervista uscita oggi. Cocco ha 31 anni e guida uno dei gruppi di food delivery più affermati anche in Italia.

In questi giorni si sta parlando molto di riders (i fattorini che consegnano i prodotti nelle grandi città, spesso in bicicletta), da quando Luigi Di Maio, neo ministro del Lavoro ha parlato di loro intervenendo alla Camera e annunciando un ‘decreto dignità’, così lo ha chiamato il vicepremier, un provvedimento che mira a garantire una paga oraria e una tutela assicurativa a tutti i lavoratori di questo settore. Un decreto, dice al Corriere Gianluca Cocco, che porterebbe questo gruppo a lasciare l’Italia.

Questi alcuni dei passaggi dell’intervista dell’ad al quotidiano di via Solferino (leggi qui l’intervista integrale)

“Il decreto ingessa la flessibilità, parte dal riconoscimento dell’attività dei rider come lavoro subordinato. Così gli operatori saranno costretti ad assumere tutti i collaboratori, chiuderanno i battenti e trionferà il sommerso. Secondo una ricerca condotta in collaborazione con l’Inps solo il 10% dei rider lo considera un lavoro stabile. Il 50% sono studenti, il 25% lo esercita come secondo lavoro e un altro 10% lo considera un’attività di transizione. La durata media è 4 mesi, non di più”.

“Il nostro lavoro dura due-tre ore nella fase del pranzo e circa quattro al tempo della cena e i rider si alternano. Il 75% in una settimana lavora meno di 25 ore. Non è uno schema da 8 ore al giorno come nel ‘900. Se Di Maio vuole che i player tecnologici lascino l’Italia lo dica chiaramente”.

“Gli mostrerò i risultati di una nostra ricerca dove più del 90% dei rider indica la flessibilità come un pregio di questo lavoro”

“Oggi un nostro fattorino guadagna 5 euro per ciascuna consegna e in un’ora ne può fare anche tre. In busta paga gli entrano 3,60 euro, il resto è contribuzione Inps e Inail. Se ne può discutere rispettando però la sostenibilità del conto economico delle nostre aziende”.

“Noi paghiamo già il contributo Inps e tutto il premio Inail e un’assicurazione privata per i danni a terzi. Pensiamo che sia il sistema più giusto perché garantisce maternità e indennità di disoccupazione. Se tutto il settore decide di rafforzare le tutele dei rider siamo i primi a esserne felici”.