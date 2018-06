Tutti i rider del food delivery italiano avranno contratto, contributi e compenso orario

Tutele Inps

I contributi versati danno accesso ai rider ad una serie di tutele, oltre i contributi pensionistici: sussidi di maternità, indennità di malattia e possibilità di utilizzare assegni al nucleo familiare (ANF). Il contributo è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. E’ fondamentale che i rider siano a conoscenza delle tutele che già hanno e che siano supportati in caso di problematiche. Per questo motivo le aziende del food delivery si impegnano ad organizzare delle specifiche giornate di informazione sui territori.

Assicurazione

Le aziende firmatarie si impegnano ad attivare un’Assicurazione integrativa, totalmente a loro carico, per la copertura di eventuali danni a terzi che si dovessero verificare nell’ambito dell’attività dei rider.

Compenso

Impegno ad erogare ai propri collaboratori un compenso equo ed adeguato in parte su base oraria e in parte legato agli aspetti premiali e motivazionali.

Formazione

Impegno a fornire in modo proattivo ai propri collaboratori un’adeguata Informazione sulle tematiche relative alla Sicurezza sul lavoro attraverso corsi informativi online per i rischi generali il cui completamento verrà considerato requisito fondamentale per intraprendere l’attività di rider. Il rispetto del codice della strada da parte dei rider è un tema fondamentale per le aziende firmatarie, le quali si impegnano ad avviare iniziative specifiche di comunicazione verso le proprie flotte al fine di ricordare costantemente a tutti i collaboratori la necessità di osservare le regole del codice della strada. Le comunicazioni, che avranno cadenza almeno mensile terranno conto, nei messaggi, delle specifiche differenza tra i rider che svolgono la propria attività in bici e quelli che la svolgono in motorino.

Dispositivi personali

Impegno a fornire a tutti i rider: casco per la bicicletta, luci di posizione, giacca /maglietta ad alta visibilità; zaino termico catarifrangente. I rider vengono inoltre informati sul corretto uso ed è loro richiesto un impegno ad utilizzarli, averne cura, non modificarli senza aver prima consultato le aziende e a segnalare immediatamente qualsiasi difetto o inconveniente rilevato. Qualora il rider svolga l’attività in scooter, le aziende chiedono al rider un impegno ad indossare il casco di sua proprietà come previsto dal codice della strada.

Manutenzione