E' arrivata in Italia Alexa, l'assistente vocale di Amazon

Alexa è arrivata in Italia e ha portato con sé tutta la famiglia Echo. Ma chi sono Alexa e gli Echo? Se avete uno smartphone - che sia Android o iOs - avrete già una certa confidenza con gli assistenti vocali. Potete chiamare un amico, prenotare in un ristorante, chiedere che tempo farà. Amazon con Alexa ha esteso questa funzione a tutta la casa e i dispositivi Echo - Amazon Echo, Echo Plus, Echo Dot ed Echo Spot - sono l'harware che permette a questo cervello domestico di funzionare.

Come funziona

In sostanza, se Echo, Echo Plus, Echo Dot ed Echo Spot sono il braccio (in realtà speaker a controllo vocale), Alexa è la mente: risiede nel cloud e può, così, diventare sempre più intelligente. Basta chiedere e Alexa risponde alle domande, riproduce la musica, legge le notizie, controlla la 'casa intelligente', aggiunge attività alla lista delle cose da fare. Bisogna essere vicini? No: con il controllo vocale a lungo raggio è possibile avviare queste funzionalità anche dall'altra parte della stanza. Ma non della casa.

L'Italia per la verità Alexa arriva un po' in ritardo: decine di milioni di dispositivi Echo sono stati venduti solo lo scorso anno ma quella per il nostro Paese è un’esperienza costruita da zero per i clienti amazon.it, inclusa una nuova voce italiana, supporto in lingua italiana, informazioni di carattere locale, centinaia di funzioni locali, molte delle quali create da sviluppatori italiani.

“Questa esperienza di Alexa è stata creata appositamente per l’Italia" dichiara Jorrit Van der Meulen, Vicepresidente Amazon Devices International "è completamente nuova e l’abbiamo costruita partendo dalle fondamenta per rendere omaggio alla lingua e alla cultura italiana, consentendo ai clienti di chiedere in modo semplice di ascoltare la musica, sapere il meteo e le notizie, gestire l’agenda della famiglia, avere suggerimenti di ricette per il pranzo domenicale, e altro. Con Echo Spot, Alexa può anche mostrare delle immagini: per guardare il sommario quotidiano delle notizie da Sky Tg24, visualizzare le immagini dalle telecamere di sicurezza compatibili, effettuare videochiamate ad amici e parenti che possiedono un Echo Spot o l’App di Alexa”.​

Cosa si può fare

Amazon Echo è lo speaker 'base': costa 100 euro e si attiva quando si pronuncia il comando "Alexa”. L'anello luminoso del dispositivo diventa blu e inizia a trasmettere la richiesta al cloud, dove viene elaborata da Alexa che risponde attraverso l'altoparlante, utilizzato anche per riprodurre musica in streaming direttamente dai servizi come Amazon Music, Spotify Premium, Deezer e streaming radio da RTL 102.5, Radio Deejay, Radio 105, Rai Radio Uno, RDS, Radio Italia. Dotato anche di Bluetooth, consentendo di ascoltare musica in streaming direttamente da smartphone o tablet.

Echo Plus offre in più a 150 euro Zigbee, l’hub integrato per la casa intelligente capace di trovare e configurare i dispositivi compatibili promunciando la frase: “Alexa, trova i miei dispositivi”. Usando ​Amazon Smart Plug (venduta a 30 euro) si possono controllare le luci, i ventilatori, la macchina del caffè e altro ancora usando la voce. Alexa lavora con prodotti compatibili che funzionano con il Wi-Fi come luci, termostati, prese intelligenti e interruttori di marche come Philips Hue, IKEA, BTicino/Legrand, Netatmo, TP-Link e Hive.

Inoltre, è possibile utilizzare la funzione Routine che consente di automatizzare una serie di azioni personalizzabili utilizzando un singolo comando vocale a propria scelta. Ad esempio, dicendo “Alexa, buonanotte”, Alexa spegnerà le luci e riprodurrà suoni che conciliano il sonno. È possibile creare Routine basate sull'ora del giorno, impostando, per esempio, una Routine con cui Alexa, ogni giorno infrasettimanale alle 6 del mattino, e alle 9 di sabato e domenica, accenda le luci della cucina, avvii la macchina del caffè e legga le previsioni del tempo. Aggiungendo Routine basate su temperatura e movimento, Alexa si attiva quando la temperatura di una stanza è troppo alta o troppo bassa, o quando viene rilevato un movimento.

A parte funzionalità scontate come effettuare chiamate e inviare messaggi i senza dover usare le mani, Echo e Alexa permettono di:

Fare qualsiasi tipo di domanda, incluse quelle riguardanti persone famose, date, luoghi, calcoli matematici

Chiedere punteggi in tempo reale o a partita finita

Creare e gestire le Liste della spesa e delle cose da fare

Ascoltare e-book

Avere le ricette di GialloZafferano

Ordinare una pizza su Just Eat

Conoscere una definizione dalla Treccani

Conoscere lo stato del proprio treno con Trenitalia.

Prezzi e disponibilità

Amazon Echo, Echo Plus, Echo Dot, Echo Spot, Echo Sub e Amazon Smart Plug sono disponibili in pre-ordine. Le consegne cominceranno il ​​30 ottobre. C'è uno speciale prezzo di lancio con uno sconto 40% su questi dispositivi Echo: Echo Dot a soli 35,99 euro, Echo a soli 59,99, Echo Plus a 89,99, Echo Spot a 77,99.

