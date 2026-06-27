Premio Bellissario, Golfo: 'Premiate seicentoquaranta donne'

AGI - Uno tra i riconoscimenti più ambiti per l'eccellenza femminile, stiamo parlando del Premio Bellissario. Tra le premiate della 38esima edizione Daniela Fumarola, segretaria generale della Cisl. "È un grande riconoscimento che dedico alle donne e agli uomini della nostra organizzazione, ma lo dedico soprattutto alle tante donne che ancora non riescono a realizzare il proprio progetto di vita e il proprio progetto professionale". Ha detto a margine della cerimonia di premiazione del 'Premio Marisa Bellisario', al Parco Archeologico del Colosseo, la segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola, premiata con il prestigioso riconoscimento della 'Mela d'oro', nella categoria 'Istituzioni'.
Premio Bellissario, la presidente Lella Golfo
Ha parlato invece di "sfida", a proposito del riconoscimento dedicato, dal 1989, all'"eccellenza femminile" la presidente della fondazione 'Marisa Bellisario' e ideatrice del Premio, Lella Golfo. "Noi abbiamo dato 640 premi alle donne e 120 alle laureate in ingegneria", ha spiegato Golfo a margine della premiazione. "Tra l'altro io sono felice di un'altra cosa, la legge sulle quote di genere, che porta il mio nome e che anche il presidente Mattarella ha elogiato, è stata una sfida vinta", ha aggiunto ancora.