Premio Marisa Bellisario, eccellenza fra le donne

AGI - Eccellenza femminile, in altre parole il Premio Marisa Bellisario. Si rinnova il 27 giugno, nella cornice del Parco Archeologico del Colosseo e in onda su Raiuno, l'appuntamento con il Premio Marisa Bellisario "Donne che fanno la differenza", giunto alla sua 38esima edizione. Un evento che celebra il talento, la leadership e il contributo femminile nei mondi dell'impresa, delle istituzioni, della scienza, dell'informazione, della cultura e del sociale". Lo si legge in una nota.
"In un tempo attraversato da profonde trasformazioni economiche, sociali e culturali - dice Lella Golfo, presidente della Fondazione Bellisario - valorizzare e riconoscere il talento femminile è una scelta di campo per il futuro. Noi lo facciamo da quasi 40 anni, raccontando storie di donne che hanno saputo rompere schemi, conquistare spazi e generare cambiamento nei luoghi della politica, dell'impresa, della scienza, delle istituzioni e della cultura. E nell'anniversario degli 80 anni della nostra Repubblica, le nostre premiate diventano il simbolo della strada compiuta ma anche della ferma determinazione a procedere verso una democrazia paritaria". "Sono orgoglioso di presiedere la Commissione del Premio Marisa Bellisario - aggiunge il presidente della Commissione esaminatrice Gianni Letta - e ringrazio tutti i membri che condividono l'annoso compito di selezionare le "migliori" in un novero di eccellenze femminili sempre più nutrito".
Le vincitrici del Premio nel 2026
Le vincitrici dell'edizione 2026: per la categoria Informazione, la Mela d'Oro va ad Alessandra Galloni, direttrice di Reuters e prima donna in 170 anni a guidare la storica agenzia di stampa internazionale; Reem Al Hashimy (Internazionale), Ministro di Stato per la Cooperazione Internazionale degli Emirati Arabi Uniti; (Pace) a suor Nathalie Becquart, Sottosegretario del Sinodo dei Vescovi e prima donna ad avere diritto di voto all'assemblea che riunisce tutti i vescovi; (Istituzioni) Daniela Fumarola, Segretaria Generale della Cisl; (Imprenditoria) Valentina Pellegrini, ad dell'omonimo gruppo; (Management) Elisabetta Colacchia, Head of People & Organization Enel. Premi Speciali per Raffaella Pannuti, presidente della Fondazione Ant - "ospedale senza muri" che ogni giorno cura gratuitamente a domicilio 3mila malati di tumore in 11 Regioni italiane - e a Francesca Sofia, direttore generale di Fondazione Cassa Depositi e Prestiti. Mela d'Oro per lo Sport ad Arianna Fontana, la più medagliata atleta italiana nella storia dei Giochi Olimpici Invernali.
Premi alle aziende e alle neolaureate
Il Premio Women Value Company Intesa Sanpaolo, giunto alla sua decima edizione e dedicato alle Pmi virtuose, sarà assegnato a 3TI Progetti, realtà italiana di ingegneria integrata, attiva a livello internazionale, e ad Antur, società benefit impegnata nei settori della sostenibilità ambientale, della ricerca scientifica e dell'innovazione Esg. Il Premio Women Empowerment Company promosso in collaborazione con Confindustria va a Iris Ceramica Group, storica eccellenza italiana guidata da Federica Minozzi. Ingegneria Elettrica, Meccanica ed Elettronica sono i corsi di studio individuati dalla Commissione esaminatrice per concorrere all'assegnazione della Mela d'Oro 2026 a tre brillanti neolaureate. Oltre quaranta gli Atenei italiani coinvolti e tre le grandi partner - Terna, Ferrovie dello Stato Italiane e Leonardo - che hanno contribuito al rigoroso processo di selezione che ha portato infine alla proclamazione di Ornella Conti, Eleonora Masi e Elena Stecconi, neolaureate con il massimo dei voti.
La serata televisiva
Nel corso della serata - presentata dalla cantautrice Malika Ayane e in onda su Raiuno - le tradizionali Mele d'Oro saranno consegnate da autorevoli esponenti delle istituzioni, dell'economia, della cultura, dell'informazione e dello spettacolo, confermando ancora una volta il Premio Marisa Bellisario come uno dei più prestigiosi e autorevoli appuntamenti dedicati alla valorizzazione del merito e della leadership femminile.