Mattarella riceve le vincitrici della XXXVIII edizione del Premio Marisa Bellisario
Dopo l'intervento della Presidente della Fondazione Lella Golfo, il Capo dello Stato ha rivolto un indirizzo di saluto ai presenti
AGI - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato al Quirinale le vincitrici della XXXVIII edizione del Premio Marisa Bellisario, accompagnate dalla Presidente della Fondazione, Lella Golfo.
Il riconoscimento, la "Mela d'Oro" premia le donne che si sono distinte nelle istituzioni, nella professione, nella scienza, nel mondo accademico, nell'economia e nel sociale, sia a livello nazionale che internazionale.
Dopo l'intervento della Presidente della Fondazione, il Presidente Mattarella ha rivolto un indirizzo di saluto ai presenti.