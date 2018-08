E ora che si fa col viadotto della Magliana?

Mimmo Frassineti / AGF viadotto della Magliana (AGF)

Articolo aggiornato alle 11,30 del 16 agosto 2018 - Abbiamo pubblicato per errore una foto del ponte Morandi a Roma invece che del ponte della Magliana. Il ponte oggetto di polemiche è quello progettato da Carlo Castelli Guidi che attraversa il Tevere, mentre quello di Morandi costeggia un'ansa del fiume. Ci scusiamo con i lettori

A seguito della tragedia di Genova, mentre ancora si cercano superstiti e si fa il conto dei danni, scatta l’allarme infrastrutture in tutta Italia; particolare attenzione ovviamente per i lavori svolti da Riccardo Morandi, morto nel 1989 all’età di 80 anni, che mise la firma anche su un importante struttura della capitale: un viadotto curvilineo sospeso che costeggia il Tevere all'altezza del quartiere Magliana, percorso ogni giorno da tutti coloro che provengono o viaggiano in direzione Fiumicino.

Un ponte, quello sospeso più alto di Roma che, anche se di dimensioni inferiori a quello ligure, è molto simile per ideazione e uso di materiali. Una tecnica brevettata dallo stesso Morandi dai costi esorbitanti e dalla continua necessità di manodopera. Un’opera che - a parte un episodio di crollo di calcinacci in occasione di una scossa del terremoto che colpì l'Italia centrale - non ha dato preoccupazioni.

Ma c'è un altro ponte su cui sono da tempo accesi i riflettori e che è considerato dal professor Remo Calzona, per decenni docente di Tecnica delle costruzioni a La Sapienza, estremamente pericoloso. Si tratta del viadotto della Magliana, un ponte progettato negli anni '30 da Romolo Raffaelli ma spazzato via dalla piena del Tevere nel 1937 quando ancora i lavori erano in corso, poi bombardato per due volte - prima dai tedeschi nel '43 poi dagli americani nel '44 - e infine ricostruito poco più lontano nel 1948 sulla base di un progetto di Ignazio Guidi, Cesare Valle e Carlo Cestelli Guidi.

Le parole di Calzona in questo frangente ha un senso ben preciso, essendo stato lui un allievo dell’ingegner Morandi in persona. E quello che ha detto al Corriere della Sera non preannuncia nulla di buono: “Questa struttura presenta da tempo gravi difetti. Intanto, non è mai stata collaudata. Non sono state fatte prove di carico e di tensione. È un ponte fuorilegge da quando è stato aperto, nel 1950”.

Cosa della quale il Comune di Roma si accorse solo a metà degli anni ’70 quando istituì addirittura una commissione d’inchiesta che al termine della sua indagine dichiarò il ponte inagibile, una struttura che non andava utilizzata. Ma la cosa morì lì, il ponte risultava estremamente importante per la viabilità della capitale, così nessuno lo toccò mai. Continua il professor Calzona. “Il ponte della Magliana ha oggi elevate possibilità di un crollo. Il rischio di collasso è nell’ordine delle cose. Ha superato di quasi vent’anni il termine della vita di questo tipo di strutture, e sono anni che i danni subiti sono sotto gli occhi di tutti”.

Effettivamente il logorio del ponte è stato denunciato più volte ma senza che ne seguisse alcuna operazione. E a farlo lo scorso dicembre, nel corso di un convegno alla Sapienza, fu proprio lo stesso Calzona: “La gravità dello stato di conservazione e la decadenza delle caratteristiche meccaniche e fisiche dei materiali, per effetto di fatica, impongono che venga valutata con grande attenzione la messa fuori servizio dell’opera, questione da prendere in conto poiché il ponte della Magliana, con i suoi 70 anni di vita, è di 50 anni fuori dalla vita di servizio prevista dalle norme tecniche attuali“.

E ancora prima di lui, più di 40 anni fa, furono gli stessi tecnici del Comune ad effettuare una diagnosi inequivocabile: “Dilatazione dei giunti, «inaccettabile» deterioramento degli apparecchi di scorrimento e appoggio, corrosione delle superfici metalliche a causa della loro mancata protezione, con drastica e irreversibile riduzione della resistenza dell’opera”. Eppure ad aprile, come riporta sempre il Corriere della Sera, i vigili operarono un’ispezione che si concluse con un nulla di fatto, non rilevando imminenti pericoli di cedimento; ispezione che comunque spinse il deputato Pd Claudio Mancini ad allarmare con un’interrogazione parlamentare l’ex ministro dell’Interno Marco Minniti. E allora che farne ora di questo ponte?

La soluzione per il professor Calzona è una e una soltanto: “Il Campidoglio dovrebbe immediatamente chiudere il ponte ricordandosi che non è mai stato collaudato e che presenta da tempo forti segni di rischio crollo. Si tratta semplicemente di applicare la legge”.

