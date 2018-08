A Genova le vittime salgono a 37, anche un bambino di 8 anni. Di Maio: "Crollo evitabile, colpa di Autostrade"

Afp Ponte Morandi crollato, Genova

Articolo aggiornato alle ore 9,30 del 15 agosto 2018.

È di 37 il numero di vittime accertate dopo il crollo avvenuto martedì 14 agosto mattina della campata centrale del ponte Morandi a Genova. Lo ha comunicato la Prefettura. Sedici i feriti, di cui 12 in codice rosso. Nel corso della notte i vigili del fuoco hanno infatti estratto altri 4 cadaveri dal cumulo di macerie in cemento armato finite sui due lati del letto del torrente Polcevera. Finora tra le vittime, un bambino di 8 anni e due adolescenti. I feriti sono 16, di cui 9 in codice rosso e uno che poi è stato dimesso perché le sue condizioni lo permettevano.

Un crollo, quello del ponte Morandi a Genova che secondo Luigi Di Maio si poteva evitare. "Basta guardare le condizioni visibili a tutti di quel ponte per capire che la manutenzione non è stata fatta. Non è stata una fatalità". Lo ha detto il vicepremier M5s, che dai microfoni di Radio radicale ha accusato: "I responsabili hanno un nome e cognome, e sono Autostrade per l'italia. Per anni si è detto che fare gestire ai privati sarebbero state gestite meglio che Stato. Oggi così abbiamo uno dei più grandi concessionari europei che ci dice che quel ponte era in sicurezza e non c'era niente che facesse immaginare il crollo. Autostrade doveva fare la manutenzione e non l'ha fatta. Incassa i pedaggi più alti d'Europa e paghe tasse bassissime peraltro in Lussemburgo. Bisogna ritirare le concessioni e far pagare le multe. Il ministro Toninelli ha già avviato le procedure per il ritiro della concessione e per comminare le multe. Se un privato non è in grado, le gestirà lo Stato".

Afp Ponte Morandi crollato, Genova

Leggi anche: Cos'è la Gronda di Genova, breve storia di un'opera ostacolata dalle polemiche politiche

A Genova continuano ad arrivare a Genova giornalisti e troupe televisive dall'estero, anche da fuori Europa, per seguire gli sviluppi della tragedia di questa mattina. Per documentare, specie con immagini, gli effetti del crollo della campata centrale del ponte Morandi sul torrente Polcevera che si e' trascinato nel baratro decine di automezzi e provicando la morte di 35 persone, bilancio ancora provvisorio.

Foto: Andrea Leoni / AFP Crollo ponte Morandi, Genova

Gli alberghi della città, specie quelli in prossimità del luogo del crollo e in prossimità della Prefettura, "cuore" della macchina dei soccorsi ed emergenza, stanno registrando una significativa domanda di alloggiamento. E viene fatto rilevare che e' dal G8 del 2001, con quanto accadde all'epoca nelle strade, che il capoluogo ligure non vedeva un afflusso così sostenuto di operatori dei media, specie del nord Europa. Il crollo di un ponte che costituiva un asse strategico per la viabilità nord-sud dell'Italia e collegamento in direzione della Francia rappresenta, con il drammatico bilancio in vite umane perse, una notizia di primo piano anche all'estero.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it