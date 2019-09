Le notizie del giorno (ore 15,30)

ZUMAPRESS.com / AGF Giuseppe Conte (AGF)

GOVERNO: CONFINDUSTRIA, "LA PRIMA COSA DA NON FARE È CHIEDERE PIÙ DEFICIT ALL'UE, SERVONO INVESTIMENTI"

A Cernobbio Vincenzo Boccia auspica "un grande piano infrastrutturale transnazionale". "Una linea comune aiuta tutti e abbassa lo spread. Serve piu' Europa". Due esperti danno ragione alle richieste di Mattarella

GOVERNO: DOMANI LA PRIMA FIDUCIA, CONTE LAVORA AL DISCORSO

Attesa per l'intervento del presidente del Consiglio in Aula alla Camera. Martedì l'incognita dei numeri in Senato. Il commento degli industriali da Cernobbio

GOVERNO: SALVINI, OPPOSIZIONE IN PARLAMENTO E IN PIAZZA

Il leader leghista: "rappresentiamo milioni di italiani indignati". "In Ue pensano che siamo tornati un Paese servo". "Mattarella su Patto stabilita' meglio tardi che mai". Berlusconi, "Salvini non lo capisco piu'".

IL MINISTRO FRANCESE LE DRIAN SCRIVE A DI MAIO, "ORA RELAZIONI PIÙ COSTRUTTIVE"

Il titolare del Quai d'Orsay archivia i malintesi sui gilet gialli: vogliamo agire insieme nell'Ue, pronti a discutere di migranti. "Non sono sicuro che Salvini tornera' al potere".

OMICIDIO PIACENZA: SEBASTIANI CONFESSA. ARRESTATO ANCHE L'AMICO PER FAVOREGGIAMENTO

Pentito e collaborativo, il 45enne ammette di aver ucciso l'amica Elisa Pomarelli, 28 anni. L'avrebbe strangolata. Preso anche Silvio Perazzi, padre della ex compagna dell'uomo: lo avrebbe aiutato nella latitanza.

UN MILIONE PER IL PAPA IN MADAGASCAR: "NON USARE IL NOME DI DIO PER LA VIOLENZA"

Il Pontefice: "No a strumentalizzare il nome di Dio per giustificare omicidi, terrorismo ed emarginazione". "Una delle peggiori schiavitu' e' il vivere per se' stessi".

TRUMP ANNULLA COLLOQUI SEGRETI DI PACE CON I TALEBANI

Il presidente Usa dopo la rivendicazione dei fondamentalisti islamici dell'attentato a Kabul: "Hanno ammesso un attacco che ha ucciso un nostro soldato, hanno solo peggiorato le cose".

HONG KONG, SCONTRI DAVANTI AL CONSOLATO USA

I manifestanti con le bandiere a stelle e strisce: 'Trump aiutaci". La polizia usa i lacrimogeni. Arrestato in aeroporto al rientro da Taiwan l'attivista pro-democrazia Joshua Wong.

BREXIT: PARIGI, 'NO' A NUOVO RINVIO OGNI TRE MESI

Il ministro Le Drian respinge ogni ritardo "nelle attuali circostanze". Johnson sostituisce la ministra dimissionaria Rudd, al Lavoro arriva Therese Coffey.

GUERRA DEI DAZI, AD AGOSTO CROLLA A SORPRESA L'EXPORT CINESE

Esportazioni diminuite dell'1% rispetto al mese dello scorso anno, l'avanzo commerciale da 44,6 a 34,83 mld di dollari.

MALTEMPO: ESONDA IL SEVESO, STRADE ALLAGATE A MILANO

Violento temporale e circolazione difficoltosa in tutta la città. Temperature in picchiata, prima neve sull'Adamello

TENNIS: LA 19ENNE ANDREESCU REGINA DEGLI US OPEN. TRAVOLTA LA WILLIAMS

La ragazza canadese di origini rumene vince 6-3, 7-5.

