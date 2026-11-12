Allarmi bomba a scuola,cosa devono fare i presidi: evacuare o no?

AGI - Dopo due giorni di disagi e migliaia di studenti fuori dalle aule da Nord a Sud per le segnalazioni a firma Mikhail Andropov, Palazzo Chigi e il ministero dell'Istruzione inviano le linee guida ufficiali agli istituti. Resta in capo ai Prefetti la decisione di sgomberare gli edifici in caso di rischi reali.
Arriva la stretta operativa dell'esecutivo per fermare il caos legato alla seconda ondata di messaggi minatori che nelle ultime 48 ore hanno colpito centinaia di istituti da Nord a Sud. In attesa della riunione tecnica del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), convocata nel pomeriggio di giovedì 12 novembre, e dopo il vertice a Palazzo Chigi con i leader dell'opposizione, una nota ufficiale chiarisce ai dirigenti scolastici come comportarsi di fronte alle segnalazioni ripetute e infondate.
Nessuna evacuazione se oltre alla mail di allarme bomba non ci sono altri elementi concreti. Nella comunicazione inviata a tutte le scuole e ai dirigenti scolastici il governo ha dato le indicazioni per fronteggiare la situazione.
Le linee guida inviate agli istituti scolastici
"Si comunica che la presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i ministri interessati - si legge nella comunicazione inviata oggi a tutti gli istituti scolastici - ha indicato, come nei protocolli già operativi presso altre Amministrazioni, con riferimento al fenomeno delle email massive di segnalazioni di allarme, che, in assenza di elementi concreti ulteriori rispetto alla semplice ricezione di email massive che facciano ritenere sussistente un pericolo, non si proceda all'evacuazione degli edifici. Resta ferma la facoltà del Prefetto di disporre misure di evacuazione qualora disponga di elementi specifici e concreti che configurino una situazione di effettivo rischio".
Il ruolo dei presidi
"Pertanto, le scuole, qualora ne ravvisino i presupposti, possono fornire al Prefetto territorialmente competente ogni elemento e informazione utile per le necessarie valutazioni" conclude il documento pubblicato sul sito del ministero dell'Istruzione.