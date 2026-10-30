Roma: cortei improvvisati e cariche. 'Diretti verso Parlamento'

Slogan e striscioni: i più giovani hanno esposto cartelli con slogan come "Contro guerra, caro vita e caro studi strappiamogli il futuro" e "Meloni vai via altrimenti ci arrabbiamo". Ai piedi della statua di Garibaldi, lo spezzone della Gen Z (con le sigle Argo, Kaos e Laboratorio Insurgencia) ha srotolato lo striscione "Riprendiamoci tutto - Gen Z in rivolta".