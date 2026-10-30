Sciopero Roma, cortei e allerta sicurezza: droni su Termini

AGI - Massima attenzione a Roma per i cortei in programma oggi, contestuali allo sciopero generale. Si è tenuto ieri pomeriggio il Tavolo tecnico presieduto dal Questore di Roma, nel corso del quale si è svolto un briefing operativo che ha visto coinvolti tutti i rappresentanti delle Forze e dei Corpi di polizia, oltre ad enti come Ama ed Atac.
Nel corso della riunione tecnica sono state profilate le manifestazioni della giornata, definite "una tappa impegnativa sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica".
I percorsi della protesta
La giornata ha inizio con il corteo preavvisato dalla sigla sindacale USB. Non mancheranno ulteriori impegni istituzionali ed iniziative preavvisate che impatteranno l'intero centro storico urbano.
L'organizzazione del corteo indetto, sottolinea la Questura, è stata contestualizzata in un percorso di dialogo e mediazione alimentato dai vertici di Via San Vitale con i promotori nelle ultime settimane, per garantire spazi di agibilità e fare leva sul senso di responsabilità degli organizzatori.
Particolare attenzione sarà dedicata a:
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Area archeologica del Colosseo e Circo Massimo: monitorate sia per la dinamica del corteo che per i pre-concentramenti annunciati da vari punti e istituti scolastici della città.
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Piazza dei Cinquecento: punto di raccolta principale per le componenti destinate a comporre il corteo.
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Stazione Roma Termini: hub logistico simbolico e strategico, potenziale punto di transito e tensione in concomitanza con lo sciopero del comparto ferroviario.
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Porto di Civitavecchia: identificato come meta sensibile per possibili iniziative di protesta collaterali.
Droni, monitoraggio OSINT
Il dispositivo di sicurezza integrerà tecnologia e presidio territoriale per garantire la vivibilità della manifestazione:
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Intelligence e OSINT: attività informativa nutrita dalla sinergia tra la Questura e il Centro per la Sicurezza Cibernetica per il monitoraggio della rete.
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Controllo aereo: sorveglianza affidata ai velivoli del I Reparto Volo di Polizia e Carabinieri, supportati dai droni in dotazione alla Questura capitolina.
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Gestione di piazza: le forze dell'ordine attueranno un approccio low profile, che resterà tale "compatibilmente con le modalità comportamentali con le quali i manifestanti andranno ad interpretare l'iniziativa".