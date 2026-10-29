Oggio sciopero generale: chi si ferma, orari e bus-treni

AGI - I sindacati di base hanno proclamato uno sciopero generale di 24 ore che coinvolge sia il settore pubblico che quello privato. Al centro della protesta c'è il carovita: l'aumento dei costi della spesa, delle bollette, degli affitti e dei carburanti a fronte di stipendi che non vengono adeguati al costo della vita.
I settori interessati dalla mobilitazione includono:
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Scuola e Sanità
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Uffici pubblici
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Servizi generali e settore privato
Orari e settori coinvolti
La proclamazione originaria della protesta prevedeva stop differenziati per le varie categorie dei trasporti:
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Trasporto aereo: stop per l'intera giornata.
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Treni: dalle 21:00 della vigilia alle 20:59 del giorno dello sciopero.
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Autostrade: blocco dalle 22:00 della vigilia.
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Taxi: stop di 24 ore a partire dalla mezzanotte.
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Porti: fermi per l'intera giornata di mobilitazione.
La precettazione del ministero
A seguito delle indicazioni della Commissione di Garanzia — che ha rilevato la necessità di rispettare la franchigia per il ponte del 2 novembre data l'alta affluenza di viaggiatori — il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha firmato l'ordinanza di precettazione, disponendo il differimento della protesta nei trasporti.
L'Usb ha dichiarato che non intende obbedire al provvedimento, pur lasciando la libera scelta di aderire ai singoli lavoratori a causa delle sanzioni economiche previste.
Dal canto suo, Ferrovie dello Stato ha confermato la regolare programmazione di tutti i collegamenti ferroviari, che viaggeranno senza le modifiche solitamente previste durante i giorni di sciopero.
Salvini: "Ho fatto il mio dovere"
A margine degli Stati Generali della Logistica a Genova, il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini ha difeso l'intervento del governo e l'operato in materia economica:
"Ho fatto il mio dovere di ministro precettando chi non aveva diritto di convocare uno sciopero. Ferrovie dello Stato garantisce tutti i treni. Spero che chi scenderà in piazza lo faccia in maniera civile. Continuo a ritenere una priorità la proposta della Lega di chiedere una cauzione personale a chi organizza cortei, affinché risponda dei danni."
Salvini ha poi elencato i provvedimenti dell'esecutivo per contrastare l'inflazione, citando il tetto al prezzo del gas, il decreto bollette, l'estensione del taglio Irpef fino a 55 mila euro e il Piano Casa da 10 miliardi per il recupero di 60 mila alloggi pubblici.
Protesta nei porti
La mobilitazione assume anche un carattere internazionale nei porti. Varie sigle sindacali internazionali, tra cui Usb, hanno promosso uno stop per protestare contro il traffico di armi che coinvolge oltre 100 scali portuali in 17 Paesi.