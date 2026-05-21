Modena: sorella El Koudri, in lacrime: 'Mio fratello...orribile'

AGI - "È difficile, è impossibile trovare delle parole giuste. 'Ci dispiace', non è neanche la frase giusta, non esiste una parola giusta che possa descrivere quanto ci dispiace. Ogni pensiero, ogni pensiero è rivolto ai feriti, alle loro famiglie e a chiunque abbia vissuto e assistito all'incubo di sabato e pensare che l'abbia causato mio fratello...".
A parlare, tra le lacrime, è Carmen El Koudri, la sorella di Salim, che sabato scorso a Modena ha falciato con l'auto, sette persone, alcune ferite gravemente. "Non riesco a capire - prosegue disperata -, non facciamo altro che pensare, veramente, alla signora che non potrà piu' camminare. Alle famiglie distrutte, ma anche alle persone che hanno assistito. È orribile, è orribile". "Io non riesco ad immaginare quanto possa essere doloroso - prosegue, interrompendosi spesso a causa dei singhiozzi -. Cosa si può dire? Mi dispiace non sarà mai abbastanza. Mai, mai, mai".
Il messaggio della famiglia e la smentita sulla fuga
La donna parla in un audio affidato all'avvocato di Salim El Koudri, Fausto Gianelli. "È un messaggio della sorella, a nome anche dei genitori - spiega Gianelli -, per esprimere il loro dolore, amarezza e vicinanza alle vittime, alle loro famiglie e alla citta' tutta di Modena".
I due coniugi - aggiunge Gianelli - "sono stati accusati di essere scappati ma erano semplicemente andati per due notti a casa della figlia e ora sono rientrati nella loro abitazione".
"Non so neanche se riuscirò a guardare negli occhi mio fratello, ma non possiamo neanche smettere di volergli bene. Lo andremo a trovare, sì ma non sappiamo quando". "Mai in vita mia avrei immaginato un qualcosa del genere - dice Carmen -. Nessuno, me, i miei genitori, nessuno. Perché Salim è sempre stato bravo, oserei dire anche il primo della classe".
"Studioso preciso, ordinato - prosegue tracciando il ritratto del fratello -, sempre pulito, anche in camera sua: era sia lo studente che il figlio perfetto". "È che non lo non abbiamo visto - si rammarica - non abbiamo captato, non abbiamo visto che qualcosa è cambiato in lui. Sì, nell'ultimo periodo abbiamo notato che era combattuto, era diverso, ma pensavo fosse il dispiacere di non trovare lavoro a 30 anni".
"Mai avrei pensato a una cosa del genere - assicura -. Siamo cresciuti insieme, abbiamo vissuto insieme, non abbiamo mai avuto problemi con i vicini, in generale con tutti, con qualunque persona che abbiamo incontrato nella nostra vita". "Stavamo bene - dice incredula -, non capisco cosa sia successo, non riesco a capire".