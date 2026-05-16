Auto sulla folla a Modena. Diversi feriti
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Auto sulla folla a Modena. Diversi feriti

Diversi feriti dopo lo schianto contro un negozio. L'uomo a bordo dell'auto, rimasto ferito, è poi fuggito a piedi
Pronto soccorso, ambulanza
ANDREAS SOLARO / AFP - Pronto soccorso, ambulanza
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AGI - Un'auto ha travolto a tutta velocità un gruppo di pedoni in pieno centro a Modena, finendo poi la propria corsa contro la vetrina di un negozio di abbigliamento. Lo si apprende dai giornali locali.

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Diversi i feriti travolti dal mezzo. Ancora tutta da chiarire la dinamica dei fatti. Secondo i primi frammentari elementi sembrerebbe che l'uomo a bordo dell'auto, rimasto ferito nello schianto, sia poi fuggito a piedi.

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La dinamica ancora da chiarire

Le circostanze dell'incidente sono ancora al vaglio degli investigatori. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle condizioni dei feriti coinvolti nell'investimento.

La fuga del conducente

Secondo le prime informazioni, il conducente del veicolo sarebbe uscito dall'auto dopo l'impatto e si sarebbe allontanato a piedi nonostante le ferite riportate nello schianto.

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