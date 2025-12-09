'Alberto Trentini libero'. Lo striscione sul Canal Grande dell'Ateneo veneziano

L'Università Ca' Foscari di Venezia in apertura del congresso "Immigrazione italiana nel Sudamerica: un bilancio storiografico e nuove prospettive di ricerca" ha dedicato un momento per Alberto Trentini da oltre un anno detenuto in Venezuela. Per l'occasione era presente in video collegamento Beppe Giulietti, coordinatore di Articolo 21, dall'inizio di questa vicenda al fianco della famiglia Trentini. In adesione all'appello per la liberazione di Alberto, Ca' Foscari ha esposto sul Canal Grande lo striscione "Alberto Trentini libero".
Il messaggio della rettrice Tiziana Lippiello
Ad Alberto e alla sua famiglia ha dedicato un pensiero la rettrice Tiziana Lippiello: "Si è laureato qui, a Ca' Foscari, nel 2004, in Storia contemporanea, con il massimo dei voti. Dopo la laurea, si è dedicato con passione e dedizione alla cooperazione internazionale, viaggiando in molti paesi del mondo. Quando è stato arrestato, si trovava in Venezuela per conto di una Ong che offre sostegno a persone in condizione di emarginazione e disabilità. Siamo fieri di Alberto, della sua vita spesa nell'impegno concreto per la solidarietà internazionale e per i diritti umani. Oggi, chiunque attraversa il Canal Grande, veneziano o turista che sia, vede affisso al balcone della nostra sede centrale, lo striscione con le parole Alberto Trentini libero: un segnale della nostra adesione all'appello della famiglia perché il Governo italiano metta in campo tutte le azioni possibili per l'immediata liberazione di Alberto".