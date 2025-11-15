La madre di Trentini: "La mia pazienza è finita. Il Governo ha fatto troppo poco"

AGI - "Fino ad agosto il governo italiano non aveva ancora avuto nessun contatto telefonico con il governo venezuelano. Fino ad agosto. Questo dimostra quanto poco si sono spesi per mio figlio". Così Armanda Trentini, madre di Alberto, durante una conferenza stampa in Comune a Milano, a un anno dall'inizio della detenzione dell'operatore umanitario a Caracas.
"Da subito ci è stato imposto il silenzio per non danneggiare la posizione di nostro figlio, noi ci siamo fidati e abbiamo operato in silenzio ma poi non potevamo continuare a essere ignorati", ha aggiunto la madre di Alberto Trentini. "In dodici mesi ho ricevuto tre telefonate dalla presidente Meloni e avuto due incontri con il sottosegretario Mantovano con cui la nostra legale è in costante contatto. Contatto costante che ha anche con l'inviato speciale per gli italiani in Venezuela Vignali", ha concluso Armanda Colusso.
"Per Alberto non si è fatto quello che era necessario e doveroso fare per la sua liberazione. Sono stata troppo paziente ed educata ma ora la mia pazienza è finita", ha detto la donna.
"Il governo lo tratti come fosse figlio loro"
"Al governo italiano chiediamo di trattare Alberto come fosse figlio loro. Non è sopportabile un giorno in piu' di detenzione. Succedono tante cose in un anno di detenzione e ogni giorno si subiscono traumi, soprattutto se detenuti ingiustamente". A dirlo, la legale di Alberto Trentini e della famiglia, Alessandra Ballerini, in conferenza stampa a Milano. "Chiediamo che il governo faccia tutto il possibile e di utilizzare il canale che si è aperto con il Venezuela e rassicurarli che se ci ridaranno Alberto non volteremo loro le spalle. L'Italia ripudia la guerra e non saremo favorevoli con invasione Usa", ha aggiunto. "Suggerirei a Maduro - ha proseguito - di approfittare di questo rapporto cordiale col nostro paese. Maduro faccia un gesto di distensione, lui e i suoi ministri rispettino le promesse e permettano ad Alberto di tornare a casa. Questo è il miglior modo di invocare la pace".