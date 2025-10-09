Trentini telefona ai genitori dopo 11 mesi: “Sono forte, grazie a tutti”
L’annuncio del legale della famiglia Trentini dopo la visita in carcere dell'ambasciatore italiano e l'arrivo a Roma di una delegazione Venezuelana
AGI - Alberto Trentini "ha potuto chiamare casa. È la terza telefonata in quasi 11 mesi di detenzione. Ha raccomandato ai genitori di prendersi cura di loro e ha assicurato di essere forte. Ha voluto ringraziare tutte le persone che gli sono state vicine in questi mesi e ha ribadito il suo affetto per i suoi cari". Così l'avvocato Alessandra Ballerini, legale della famiglia Trentini.
"Questa telefonata, che segue la visita in carcere del nostro ambasciatore e l'arrivo a Roma di una delegazione Venezuelana, apre spiragli di speranza - ha proseguito il legale - e in questi 327 giorni la nostra fede non è mai venuta meno. Grazie a chi sta lavorando al nostro fianco per la liberazione di Alberto".