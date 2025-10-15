Femminicidio a Milano, 29enne uccisa dal suo ex sotto gli occhi dei vicini

AGI - Pamela Gelmini, 29 anni, è l'ultima donna vittima di femminicidio. Una violenza da parte del suo ex, cui aveva detto di voler interrompere la relazione, vista in tempo reale dai dirimpettai di quel terrazzino in via Iglesias nel quartiere Gorla di Milano in cui tutto si è consumato. L'allarme, seppure dato subito dai vicini al 112, anche perché Pamela aveva chiesto aiuto a un altro suo ex, non ha potuto evitare la morte della donna.
Gianluca Soncin, 52 anni, ha infierito su di lei con il suo coltello anche mentre la polizia faceva irruzione al civico 33, forzando il portoncino di ingresso e poi la porta dell'appartamento del femminicidio. Poi all'arrivo degli agenti sul terrazzino, si è autoinferto due coltellate ed è stato ricoverato all'ospedale Niguarda. La sua auto è parcheggiata dalla tarda serata di ieri nella strada del delitto. La polizia è ora al lavoro per ricostruire la dinamica.
I numeri del femminicidio in Italia
Dall'inizio del 2025 all'8 ottobre, secondo l'osservatorio di "Non Una di Meno", in Italia ci sono stati almeno 70 femminicidi, tre suicidi indotti di donne e sei casi in fase di accertamento.