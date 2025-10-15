Ex modella e imprenditrice, Pamela Genini uccisa a coltellate a 29 anni

AGI - Originaria della provincia di Bergamo Pamela Genini ad appena 19 anni era stata in televisione come partecipante del reality show di Deejay Tv Isola di Adamo ed Eva. L’esperienza sul piccolo schermo non ha avuto seguito. La ragazza, uccisa nella serata del 14 ottobre dal fidanzato Gianluca Soncin, aveva iniziato una carriera come modella per poi diventare imprenditrice.
Nell’appartamento all’ultimo piano di una palazzina in via privata Iglesias, tra i quartieri di Gorla e Ponte Nuovo, in cui si era trasferita due anni fa. A Milano con un’amica ha creato un attività imprenditoriale di vendita brand di costumi da bagno nel segmento di mercato del lusso. Lo stesso in cui era diventata consulente immobiliare per un’agenzia con sede a Santa Margherita Ligure e in via Monte Napoleone a Milano.
Per lavoro Genini era spesso in viaggio: i social raccontano di soggiorni all’estero a Dubai e Montecarlo, ma anche in Italia: la Riviera ligure, la Costa Smeralda, Roma e Venezia le mete più frequentate. Di tanto in tanto tornava anche in Valle Imagna, nel verde delle Orobie bergamasche, dove la ventinovenne era cresciuta. Con lei c’era sempre l’amata e inseparabile cagnolina Bianca, che da due anni era entrata nella vita di Pamela. Lo scorso settembre Genini aveva sfilato sul redcarpet del festival del cinema di Venezia.