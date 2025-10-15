Parla l'ex di Pamela Genini: "Lui l'aveva costretta a cambiare vita"

AGI - "Le aveva fatto lasciare il lavoro, l'aveva costretta a cambiare radicalmente le abitudini di vita, non le permetteva di vedere le amiche e nemmeno di contattarle per telefono, l'aveva aggredita e minacciata di morte". F.D. è l'ex fidanzato di Pamela Genini, l'ultima persona con cui la giovane donna ha parlato lasciandole intendere di essere in pericolo mentre Gianluca Soncin era in casa sua col coltello col quale l'avrebbe uccisa.
F.D.è anche il testimone che ha messo a verbale i contorni del "quadro agghiacciante", lo definiscono gli inquirenti, entro i quali la storia tra i due è finita in un imbuto di violenza, con tante 'bandiere rosse' di pericolo che sventolavano in modo sinistro. I due si erano messi assieme nel marzo 2024.
F.D., 40 anni, era rimasto amico della giovane imprenditrice dopo una relazione di 3 anni con lei. "Fin da subito Soncin non permetteva a Pamela di lavorare facendole lasciare il lavoro. Dopo qualche settimana dall'inizio della relazione si trasferivano nell'abitazione di Soncin a Cervia, dove lui iniziava ad assumere atteggiamenti controllanti e privativi verso Pamela non permettendole di vedere le amiche nè tanto meno di sentirle telefonicamente. Tuttavia, Pamela, di nascosto mi contattava con il numero anonimo, raccontandomi quanto stava vivendo, mandandomi messaggi effimeri con la cancellazione automatica, facendo la stessa cosa con alcune amiche. Sono a conoscenza, sempre su racconto di Pamela, che Soncin per sfuggire ai controlli della Polizia si accompagnava nei viaggi con lei". Il testimone delinea "il climax ascendente di vessazioni e violenza".
"Ricordo che nel maggio del 2024 un amico mi aveva contattato riferendomi di aver visto Pamela, che si era recata nella sua abitazione in viale Monza per riprendersi il cane, particolarmente trasandata e con vistosi ematomi sulle braccia. Nell'estate 2024 erano in vacanza all'Isola d'Elba dove Soncin l'aveva aggredita con calci e pugni, oltre a minacciarla con dei cocci di vetro nella camera d'albergo, cercando di buttarla dal balcone, dicendole che l'avrebbe ammazzata. A quel punto Pamela era riuscita a contattare il personale dell'albergo che era riuscito ad allontanarlo".
E poi, sempre secondo quanto detto da F.D. che riporta le narrazioni della modella, "a settembre 2024 avevano organizzato una gita alla fiera del cinema di Venezia e, il giorno prima di partire, Pamela aveva annunciato a Soncin di aver chiamato un fotografo per andare all'evento, cosa che scatenava l'ira di lui che l'aggrediva fisicamente strappandole i vestiti, colpendola con vari pugni e cercando di accoltellarla, minacciandola di morte". A quel punto, F.D. spiega di avere deciso di interrompere i suoi rapporti con la sua ex fidanzata "a causa del suo rapporto con Soncin".
Qualche mese dopo, è la ragazza a implorarlo di aiutarla ad allontanarsi da Soncin "dicendomi che non sapeva più a chi chiedere aiuto". "Temeva di chiudere con lui per paura che lui facesse del male a lei e ai suo genitori, come minacciava. Ci sentivamo tutti i giorni e ogni ventina di giorni lei mi raccontava di episodi di violenza fisica".
