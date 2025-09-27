Garlasco, Venditti chiede a Nordo un'ispezione: "Io offeso come uomo e come magistrato"

AGI - "La perquisizione mi offende come uomo e come magistrato. Per 45 anni ho servito lo Stato anche in situazioni di pericolo, sono stato gli ultimi 10 anni sotto scorta e non meritavo tutto questo. Al di là del risultato delle indagini verrà fuori la verità che mi scagionerà sicuramente". Lo ha detto l'ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, indagato per corruzione in atti giudiziari nell'ambito dell'inchiesta su Garlasco, intervistato venerdì 26 settembre a Quarto Grado.
"Non ho mai preso soldi o benefit per una professione che ho esercitato con grande dignità. Nessuno mi restituirà l'onore leso oggi", ha concluso Venditti, che è finito sotto accusa perchè avrebbe scagionato, dietro compenso, Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi.
Chiesta ispezione a Nordio
"Sarebbe opportuna un'ispezione nell'organico del Tribunale di Pavia". A chiederla al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, è Domenico Aiello, avvocato dell'ex procuratore di Pavia Venditti. Il legale, anche lui intervistato a Quarto Grado, sottolinea che "non c'è il senso della misura, non si possono spendere i milioni del contribuente per drenare in diretta un canale per trovare delle tracce che non esistono e non sono mai esistite".