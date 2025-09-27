Garlasco, Venditti chiede a Nordo un'ispezione: "Io offeso come uomo e come magistrato"
Caso Garlasco, Venditti: "Offeso come uomo e come magistrato". Chiesta a Nordio una ispezione

AGI - "La perquisizione mi offende come uomo e come magistrato. Per 45 anni ho servito lo Stato anche in situazioni di pericolo, sono stato gli ultimi 10 anni sotto scorta e non meritavo tutto questo. Al di là del risultato delle indagini verrà fuori la verità che mi scagionerà sicuramente". Lo ha detto l'ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, indagato per corruzione in atti giudiziari nell'ambito dell'inchiesta su Garlasco, intervistato venerdì 26 settembre a Quarto Grado.

ADV
Leggi anche:
Andrea Sempio a Quarto Grado nel 2017
I genitori di Andrea Sempio respingono le accuse: "Abbiamo visto Venditti una volta"
I due dopo essere stati ascoltati dalla procura, hanno partecipato alla trasmissione Quarto Grado dove hanno spiegato che i prelievi servivano per pagare gli avvocati
ADV

"Non ho mai preso soldi o benefit per una professione che ho esercitato con grande dignità. Nessuno mi restituirà l'onore leso oggi", ha concluso Venditti, che è finito sotto accusa perchè avrebbe scagionato, dietro compenso, Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi.

Chiesta ispezione a Nordio

"Sarebbe opportuna un'ispezione nell'organico del Tribunale di Pavia". A chiederla al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, è Domenico Aiello, avvocato dell'ex procuratore di Pavia Venditti. Il legale, anche lui intervistato a Quarto Grado, sottolinea che "non c'è il senso della misura, non si possono spendere i milioni del contribuente per drenare in diretta un canale per trovare delle tracce che non esistono e non sono mai esistite".

Leggi anche:
Andrea Sempio
Garlasco: i pm, soldi all'ex procuratore di Pavia per scagionare Sempio. "Anomalie nell'indagine del 2017"
La Procura di Brescia ha indagato Mario Venditti, avrebbe favorito l'amico del fratello di Chiara Poggi. Perquisizioni nelle abitazioni dei familiari: avrebbero avuto "contatti opachi" con ex carabinieri e sapevano prima le domande dei pm.
ADV