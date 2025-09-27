I genitori di Andrea Sempio respingono le accuse: "Abbiamo visto Venditti una volta"

AGI - "Questa accusa che anche oggi ci viene fatta di aver corrotto il dottor Venditti è una grandissima cavolata che verra' smentita come tutte le altre cose che sono state dette finora". Lo ha detto la madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, intervistata ieri sera a Quarto Grado su Rete4 assieme al marito, a proposito dell'indagine della Procura di Brescia sull'ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, indagato con l'accusa di essere stato corrotto per scagionare Sempio dall'omicidio di Chiara Poggi.
"Il dottor Venditti l'abbiamo visto una volta sola a Pavia quando siamo stati chiamati nel 2017 e basta, non lo conosciamo personalmente e nessuno della famiglia Sempio ha mai dato una lira al dottor Venditti. Quindi anche tutte le accuse che vengono fatte contro di lui per quanto riguarda la famiglia Sempio sono delle emerite schifezze", ha aggiunto la donna, che ieri è stata sentita assieme al marito come testimone.
Quanto ai prelievi di denaro, fatti dalla famiglia Sempio all'epoca della prima indagine del caso Garlasco, la madre di Andrea Sempio sottolinea: ''Avevamo bisogno di utilizzare denaro contante per pagare gli avvocati. Non c'è sotto niente di quello che vogliono far credere i giornali oggi. Abbiamo solo affrontato spese legali e basta''. Il padre, Giuseppe Sempio, ha aggiunto: "Io davo i soldi agli avvocati per le pratiche, io portavo la busta li' e poi si arrangiavano loro. Loro lavorano, hanno le loro parcelle e non potevo portargli le caramelle". Quanto al biglietto trovato a maggio a casa Sempio, con la scritta 'Venditti gip archivia x 20. 30 euro', l'uomo spiega: "è un pizzino che ho scritto, i 20-30 euro non hanno significato, capire adesso dopo tanti anni a cosa servivano diventa difficile, poi" dagli avvocati "mi è stato detto che forse sono le marche da bollo per dei documenti".
E poi, nel corso della trasmissione Daniela Ferrari ha risposto a queste domande: Nei decreti si legge che vostro figlio sapeva già le domande dell’interrogatorio. È vero?
"Assolutamente no. Assolutamente no. Io questa frase di mio marito non me la ricordo, però assolutamente non sapevamo le domande prima e basta".
Si parla anche di rapporti opachi con alcuni carabinieri. Le risulta?
"A casa mia a me non risulta che sia venuto un carabiniere che sia stato qui per più di un'ora e un quarto, assolutamente. Io non mi ricordo un carabiniere che sia stato qua un'ora e un quarto a casa mia, non me lo ricordo assolutamente".
Vi era stato garantito un atteggiamento di favore da parte della procura di Pavia?
"Assolutamente no! Noi eravamo tranquilli perché sapevamo di avere una consulenza del generale Garofano che ci ha detto esattamente cosa c'era contro mio figlio. Basta! La consulenza che il generale Garofano ha spiegato benissimo prima. E quindi noi ci siamo fidati di quello che ci diceva il generale Garofano e ci fidiamo ancora oggi. Eravamo tranquilli perché sapevamo che contro mio figlio di DNA e cose del genere non ne sarebbero state trovate nel 2016-2017".
Come avete pagato gli avvocati di Andrea?
"Io personalmente non sono mai andata a pagare nessun avvocato, questo dovrebbe chiederlo a mio marito".
È stato suo marito a portare le buste?
"Guardi, preferisco non rispondere a questa domanda".
Perché non vuole rispondere?
"Perché ho già risposto ai carabinieri oggi e non vedo perché devo venire a ridirlo in televisione. Mi scusi".
Ma non sarebbe utile chiarirlo davanti all’opinione pubblica?
"Io non devo chiarirlo a tutti gli italiani, io devo chiarirlo con i Carabinieri e con la Procura. Quando la Procura me lo chiederà direttamente, lo chiarirò a loro. Ma perché io devo venirmi a giustificare con tutti gli italiani di quello che fa la mia famiglia, di quello che stiamo facendo? Siamo veramente stufi di questa cosa. Devono farla finita tutti con questa cosa. Non possiamo ogni giorno essere in televisione con un'accusa diversa e tutte le volte senza avere una prova sicura".
Come state vivendo tutto questo?
"Siamo veramente stanchi che ogni due giorni c'è una svolta. Sono state fatte tante di quelle svolte che ormai non sono più svolte: siamo in una spirale e basta"
Come sta Andrea?
"Andrea è il più tranquillo di tutti. Oggi se n'è stato a casa e anche questa accusa contro il dottor Venditti è una grandissima cavolata, quindi da quel lato lì noi siamo tranquillissimi"
E suo marito?
"Molto stanco ma tranquillo. È in un'altra camera che sta guardando Quarto Grado" ha detto la donna in diretta.
Ha avuto modo di sentire i suoi parenti perquisiti oggi?
"No, non ci siamo sentiti oggi. Non ci siamo telefonati, non ci siamo ancora sentiti. Vedremo domani. Anche perché in questo momento non sappiamo neanche come possiamo comportarci".