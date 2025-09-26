Garlasco, indagato l'ex procuratore di Pavia Venditti
Garlasco, indagato l'ex procuratore di Pavia Venditti

La notizia rivelata dal Tg1. Corruzione in atti giudiziari sarebbe l'ipotesi di reato. Nel 2017 archiviò l'indagine su Andrea Sempio. Perquisita la casa dei genitori dell'amico del fratello di Chiara Poggi
AGI - Svolta su Garlasco, in corso dalle prime luci dell'alba perquisizioni di carabinieri e Guardia di Finanza nelle abitazioni di ex investigatori e inquirenti che parteciparono alle indagini sul delitto di Chiara Poggi. È quanto scrivono i social del Tg1. Perquisizioni sono in corso anche nelle abitazioni di alcuni ex carabinieri che a suo tempo fecero indagini e nella casa dei genitori di Andrea Sempio.

Sarebbe di corruzione in atti giudiziari l'ipotesi di reato a carico di Mario Venditti, ex procuratore di Pavia che nel 2017 archiviò l'indagine su Sempio.

Da questa mattina Carabinieri e uomini della Guardia di Finanza stanno perquisendo le abitazioni dell'ex procuratore oltre che quelle del circuito familiare di Sempio.

