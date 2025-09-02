Il fondatore di Phica è stato tradito dai gattini

AGI - Vittorio Vitiello è stato tradito dai gattini. L'esperto di cyberintelligence Alex Orlowski, racconta come, assieme alla collega Jenny Paita e al giornalista Stefano Vergine del 'Domani', è riuscito a individuare l'uomo che gestiva il sito phica.eu sul quale sono state pubblicate foto di donne famose e non esponendole alla gogna sessista. Ricerche che ha condiviso con la Polizia Postale e confermate anche dal lavoro degli investigatori impegnati in questi giorni per ricostruire il 'dietro le quinte' del forum ora chiuso.
"Questa persona in tutto quello che scriveva, dagli screen shot di Phica a telegram ai social agli avatar, pubblicava sempre dei gattini - spiega Alex Orlowski in un'intervista all'AGI -.E anche uno dei suoi nickname, 'Bossmiao', tradiva la passione per i felini. Quando è scoppiato lo scandalo, ci siamo accorti che la prima cosa che ha fatto è stata togliere il gattino dal suo profilo di telegram". Per individuare Vitiello, un passaggio determinante è stata la ricerca di un altro nickname dietro al quale si sarebbe celato, quello di 'Phica master'.
"Così abbiamo scoperto che era iscritto ed entrava con la sua mail in siti porno molto brutti, dove le donne venivano umiliate - prosegue l'esperto -. Abbiamo trovato la sua data di nascita, il suo nome, 'Vittorio', e da dove si collegava, cioè tra Firenze e Arezzo. Assieme a Stefano Vergine siamo risaliti alla sua identità e abbiamo scoperto che Vittorio Vitiello è dal 2008 master e admin di phica.eu".
Alex Orlowsky e Jenny Paita sono fondatore e presidente della società Wateronmars, hanno collaborato col Parlamento Europeo e altre istituzioni e si occupano di formare i ragazzi sulle dinamiche dei social media, sulla manipolazione online e sulla disinformazione attraverso laboratori scolastici.
"Conosco Alessia Morani (eurodeputata del Pd tra le vittime, ndr) e dalla sua foto ho cominciato a indagare. Per me quella contro l'odio online è una missione - dice Orlowsky - anche per questo ho voluto dare un'identità alla persona che stava dietro phica.eu"