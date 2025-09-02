Chi ci sarebbe dietro phica.eu
Chi ci sarebbe dietro phica.eu

L'ultima ipotesi, secondo l'analisi dell'esperto Alex Orlowsky, porta a un 45enne fiorentino
AGI - Sarebbe Vittorio Vitiello l'amministratore del sito sessista phica.eu. È quanto risulta da un'analisi dell'esperto di cyberintelligence, Alex Orlowsky, i cui esiti sono stati pubblicati sul 'Domani'.

Ed è lo stesso Orlowsy a confermarlo sul suo profilo Facebook: "È stato interrogato Vittorio Vitiello residente in Toscana di 45 anni e conosciuto come BossMiao o Phicamaster. È lui che si occupava delle estorsioni per far cancellare i contenuti dal sito". Vitiello sarebbe il proprietario della società Lupotto srl che si occupa di campagna pubblicitarie sui social".

