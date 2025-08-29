La Polizia Postale depositerà un'informativa sui siti sessisti
Alla luce della mole di denunce presentate in tutta Italia non si può escludere che vengano interessate anche altre procure
AGI - La Polizia Postale depositerà, nelle prossime ore, una prima informativa a piazzale Clodio sulle foto rubate che ritraggono donne, anche attrici e politiche, e pubblicate senza consenso su alcuni siti sessisti. Poi verrà aperto un fascicolo. Alla luce della mole di denunce presentate in tutta Italia non si può escludere che vengano interessate anche altre procure. La Polizia Postale ha avviato indagini per risalire a chi gestisce le piattaforme e verifiche sono in corso, inoltre, per identificare gli autori dei commenti sessisti e offensivi.