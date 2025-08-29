La Polizia Postale depositerà un'informativa sui siti sessisti
La Polizia Postale depositerà un'informativa sui siti sessisti
La Polizia Postale depositerà un'informativa sui siti sessisti

Alla luce della mole di denunce presentate in tutta Italia non si può escludere che vengano interessate anche altre procure
Attivit&agrave; operative nella sala del Cnaipic, il Cntro nazionale anticrimine informatico protezione infrastrutture critiche della Polizia postale.&nbsp;
Luigi Narici / AGF 
- Attività operative nella sala del Cnaipic, il Cntro nazionale anticrimine informatico protezione infrastrutture critiche della Polizia postale. 
AGI - La Polizia Postale depositerà, nelle prossime ore, una prima informativa a piazzale Clodio sulle foto rubate che ritraggono donne, anche attrici e politiche, e pubblicate senza consenso su alcuni siti sessisti. Poi verrà aperto un fascicolo. Alla luce della mole di denunce presentate in tutta Italia non si può escludere che vengano interessate anche altre procure. La Polizia Postale ha avviato indagini per risalire a chi gestisce le piattaforme e verifiche sono in corso, inoltre, per identificare gli autori dei commenti sessisti e offensivi.

