Anche le giornaliste del Tg1 nel sito sessista. La denuncia nel corso del telegiornale
AGI - "Su quel sito ci sono anche io, ma potreste esserci anche voi su siti analoghi. Non abbiate paura, denunciamo. Ora basta". Le giornaliste del Tg1 Laura Chimenti, Maria Soave, Valentina Bisti e Giorgia Cardinaletti su TikTok denunciano il sito web su cui a loro insaputa sono state pubblicate foto prese dai loro profili social e commentate in maniera sessista.
Le popolari anchorwomen invitano le donne a denunciare siti come quello chiuso oggi perche', dicono, "è orribile" e invitano le donne a denunciare "perché non siete sole e perché tutto questo non si ripeta mai più".