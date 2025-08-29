Meloni: "Disgustata dai siti sessisti. La mia solidarietà alle donne"
La premier interviene sul caso del forum 'Phica.eu', chiuso dai gestori, su cui sono state pubblicate anche alcune foto delle sorelle Meloni
AGI - "Sono disgustata da ciò che è accaduto, e voglio rivolgere la mia solidarietà e vicinanza a tutte le donne che sono state offese, insultate, violate nell'intimità dai gestori di questo forum e dai suoi 'utenti'". Lo afferma la presidente del consiglio Giorgia Meloni al 'Corriere della Sera'.

"È avvilente constatare - prosegue la premier - che nel 2025 ci sia ancora chi consideri normale e legittimo calpestare la dignità di una donna e farne oggetto di insulti sessisti e volgari, nascondendosi per di più dietro l'anonimato o una tastiera". Meloni confida quindi "nelle autorità competenti affinché i responsabili siano individuati nel più breve tempo possibile e sanzionati con la massima fermezza, senza sconti. Nel nostro ordinamento - conclude la premier - la diffusione senza consenso di contenuti destinati a rimanere privati è un reato e si chiama revenge porn".

