Assalto a un portavalori in Sardegna, auto in fiamme

AGI - Un portavalori è stato assaltato stamane poco prima delle 9 in Sardegna sulla strada statale 125 fra Tertenia e Jerzu, in Ogliastra. I banditi hanno fatto esplodere cariche esplosive e incendiato 5 veicoli, incluso il blindato. Per rallentare il traffico sono stati usati vecchi pneumatici piazzati in mezzo alla carreggiata. Sul posto sono accorsi i carabinieri e i vigili del fuoco per spegnere le fiamme, con tre squadre arrivate da Lanusei, Tertenia e San Vito.

Tutti i mezzi danneggiati sono poi stati posti sotto sequestro su disposizione del magistrato di turno.

Non è chiaro se la rapina sia stata portata a termine o no. Il 118 ha inviato sul posto ambulanze e l'elisoccorso, che hanno prestato assistenza ad alcuni feriti lievi i quali hanno pero' rifiutato il trasporto in ospedale.