Assalto al portavalori sull'A4, traffico bloccato per ore

AGI - Tentata rapina, questa mattina, poco dopo le 6, sull'autostrada A4 Torino-Milano, nel territorio del comune di Romentino, in provincia di Novara. Un commando ha tentato di bloccare un furgone blindato ostruendo la carreggiata con un camion messo di traverso.

Il conducente del mezzo portavalori è però riuscito a evitare l'ostacolo e a proseguire la marcia. Raggiunto il casello di Novara Est, è uscito dall'autostrada mettendosi in salvo. Secondo quanto si è appreso sono stati sparati alcuni colpi di pistola ma non ci sono feriti. I rapinatori hanno sparso chiodi sul manto stradale per rallentare gli inseguitori. Per questa ragione, il traffico in autostrada è rimasto a lungo interrotto fino al casello di Marcallo Mesero