ESCLUSIVA AGI

>

Il sindaco di Alatri: "Ci costituiremo parte civile quando si celebrerà il processo"

Lo annuncia all’AGI il sindaco di Alatri, Maurizio Cianfrocca in merito alla morte di Thomas Bricca, il 18enne rimasto vittima di un agguato. “Lo faremo sopratutto per tutelare l’immagine della nostra città“. Almeno quattro sospettati per l'omicidio