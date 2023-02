Thomas Bricca è morto

AGI - E' morto Thomas Bricca, il ragazzo di 18 anni ferito gravemente da un colpo di pistola due notti fa ad Alatri. Lo apprende l'AGI. Il giovane, riferiscono dall'ospedale San Camillo dove era ricoverato da ieri in gravissime condizioni per una imponente lesione cerebrale, aveva fino a ieri sera una minima attività elettroencefalografica residua, ma al successivo controllo di questa mattina ha presentato le caratteristiche del coma irreversibile con elettroencefalogramma piatto per assenza di attività cerebrale.

Trattandosi, spiegano i medici, di paziente clinicamente morto, si è riunita una commissione medica aziendale per la certificazione della morte come previsto dalla legge.

L'ipotesi di "omicidio volontario"

L'ipotesi di reato a carico di ignoti per la morte di Thomas è quella di omicidio volontario. Il magistrato Rossella Ricca della Procura di Frosinone, partirà quindi da un'ipotesi più grave per arrivare eventualmente, dopo gli accertamenti balistici, ad una derubricazione in omicidio preterintenzionale ma questa al momento è solo un'ipotesi

Quattro i sospettati

Le indagini vanno avanti incessantemente e si stanno concentrando su quattro persone che, con diversi gradi di coinvolgimento, sarebbero sospettate di aver partecipato all’agguato.

Il cugino: "Siamo distrutti"

“Thomas è un ragazzo posato, tranquillo. Non è giusto quello che è successo”, aveva commentato all’AGI , prima del decesso di Thomas suo cugino Daniele Bricca.

“Mio zio è distrutto, disperato - racconta - e come potrebbe essere diversamente? L’ho visto ieri sera, era appena tornato dal San Camillo (ospedale romano in cui è ricoverato il ragazzo ndr) e mi ha detto che la situazione è drammatica”.

I Ris ricostruiscono la scena del delitto

Intanto una ventina di Carabinieri del Reparto Investigazioni Scientifiche sono arrivati in Largo Cittadini ad Alatri per ricostruire la scena del crimine. I militari hanno perimetrato l'area e con indosso tute bianche stanno rilevando tracce ematiche, biologiche e soprattutto i residui di polvere da sparo nel punto in cui sarebbe stato esploso il colpo che ha ferito Thomas. Nulla viene lasciato al caso, anche una serie di impronte di scarpa individuate in uno spazio fangoso del campo di basket e situate proprio lungo la traiettoria del colpo. I testimoni hanno parlato di due soggetti con il volto coperto da casco integrale ma con indosso delle scarpe sportive.

Il buio ha aiutato

Di sicuro c'è solo che il buio ha aiutato. L'orario e la scarsa illuminazione del luogo nel quale è avvenuto l'agguato sono i due elementi che non hanno ancora permesso agli investigatori di identificare perfettamente le due persone a bordo del motorino. Questo perché, nelle immagini delle videocamere acquisite fino a ora, non si vede bene l'azione e nemmeno il modello esatto e la targa dello scooter dove erano i due aggressori.