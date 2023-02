Il dolore dei compagni di Thomas Bricca: "Un eroe volato in cielo"

AGI - Rabbia e disperazione all'istituto Sandro Pertini di Alatri: i compagni di Thomas Bricca hanno appreso all'uscita di scuola che il loro amico era morto al San Camillo di Roma. Si sono stretti in un forte abbraccio e tra le lacrime hanno dedicato un lungo applauso a Thomas, "il nostro eroe volato in Cielo". "Non servono parole", hanno dichiarato all'AGI, "non c'è nulla da dire, sono sufficienti le nostre lacrime e il nostro dolore".

Nessuno dei ragazzi è voluto tornare a casa. In una giornata soleggiata ma gelida, hanno dedicato Thomas alcune canzoni diffuse a tutto volume dagli stereo delle loro macchinette 50 ferme nel parcheggio della scuola. E le note di "Piccola stella senza cielo" di Luciano Ligabue e "Ti dedico il silenzio" di Ultimo hanno sovrastato lacrime e grida di disperazione.