"Piccola stella senza cielo", la commozione dei compagni di scuola 

AGI - Rabbia e disperazione. I ragazzi dell’istituto Sandro Pertini di Alatri uscendo da scuola hanno appreso che Thomas, il loro amico, compagno è morto. Si è spenta ogni speranza per questi giovani liceali che tra le lacrime dedicano a tutto volume, dalle loro macchinette 50 ferme nel parcheggio della scuola, vari brani di musica italiana tra cui "Piccola stella senza cielo" di Luciano Ligabue.

Si stringono in un forte abbraccio e tra le lacrime dedico un lungo applauso a Thomas “Il nostro eroe volato in Cielo”. “Non servono parole - dicono all’AGI i compagni di classe del 18enne - non c’è nulla da dire, sono sufficienti le nostre lacrime e il nostro dolore”. A spezzare il silenzio assordante è la musica che sovrasta pianti e grida di disperazione, prima “Ti dedico il silenzio” di Ultimo, poi “Piccola stella senza cielo” di Ligabue. Nessuno torna a casa, restano a scuola, stretti nel loro dolore, in questa giornata soleggiata ma gelida.