Nelle immagini della Polizia la verità sull’assalto alla Cgil

AGI - Ondata di arresti all'indomani degli scontri che hanno sconvolto il centro a Roma: sono 12 i manifestanti ammanettati dagli agenti della Digos per il corteo no Green Pass e per l'assalto alla sede della Cgil in Corso d'Italia.

Tra questi spiccano i nomi di Roberto Fiore, 62 anni, e Giuliano Castellino, 44 anni, rispettivamente leader nazionale e responsabile romano del movimento di estrema destra Forza Nuova.

Non solo. A finire in manette anche Luigi Aronica, 65 anni, conosciuto anche come "Er Pantera", ma soprattutto ex Nar, Nuclei Armati Rivoluzionari, già condannato a 18 anni di carcere per alcuni reati compiuti durante la sua militanza, a cavallo tra gli anni '70 e '80.

Tra i fermati, oltre agli estremisti di destra, anche Biagio Passaro leader di "IoApro". Per loro, come per tutti gli arrestati, le accuse sono pesanti: danneggiamento aggravato, devastazione e saccheggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

A questi reati nelle prossime ore potrebbero aggiungersi altre contestazioni, anche perché la posizione dei 12 è al vaglio dei magistrati della procura di Roma, tra cui un pm che si occupa dell’Antiterrorismo.

In queste ore intanto sono in corso le verifiche dei filmati registrati dal personale della Polizia Scientifica, per valutare altre condotte relative ai fatti accaduti. Filmati questi già contestati dall'avvocato Carlo Taormina - difensore di Fiore, Castellino e altri arrestati - che sottolinea: "La presenza di Fiore e Castellino è una cosa diversa rispetto a quella degli altri manifestanti che hanno assaltato la sede della Cgil. Basta vedere le immagini trasmesse anche in televisione dove si vede che i due sono fermi lateralmente, mentre sono altre persone a sfondare la porta e a fare casino".

Certo è che Forza Nuova non sembra intenzionata a fermarsi. Sono gli stessi membri del gruppo neofascista a scriverlo su Telegram. "Il regime è in difficoltà, la giornata romana di sabato fa da spartiacque tra vecchio e nuovo, ma media mainstream, questure e partiti del sistema non sono in grado di leggere i fatti, (perché non gli conviene e hanno paura) - scrivono in una comunicazione tra iscritti - e danno la croce addosso a un movimento politico che non rappresenta che una piccolissima componente delle centinaia di migliaia di italiani esasperati, perché minacciati nello stesso diritto elementare al lavoro e alla sopravvivenza, che hanno invaso prima piazza del popolo e poi le strade del centro della Capitale per puntare ai palazzi dell’odiato potere".

Nella comunicazione - firmata da Giuseppe Provenzale, Luca Castellini, Davide Pirillo, Stefano Saija - si legge ancora: "Mesi di piazze pacifiche non hanno fermato l’attuazione accelerata del Great Reset, ora la musica è cambiata e il direttore d’orchestra e compositore è solo il popolo in lotta, costretto a difendersi dalla ferocia unanime di chi dovrebbe rappresentarlo, l’attacco alla Cgil rientra perfettamente in questo quadro analitico, che ha deciso di alzare il livello dello scontro. Da domani, dal 15 ottobre, e fino a che il Green pass non verrà ritirato definitivamente la rivoluzione popolare non fermerà il suo cammino, con o senza di noi".

Intanto doppo l'assalto alla sede di Corso Italia il segretario della Cgil Maurizio Landini, insieme ai segretari di Cisl e Uil, ha annunciato una manifestazione antifascista a Roma per il prossimo sabato, 16 ottobre: "Abbiamo deciso subito che c'era bisogno di mobilitarci: è necessario rispondere con tutto il nostro senso civico e democratico", spiega.

Il leader della Lega Matteo Salvini ha annunciato in un adiretta Facebook sabato prossimo non sarà in piazza con i sindacati ma ai gazebo per raccogliere le firme per i referendum sulla giustizia.

"Ho visto che nonostante ci siano i ballottaggi la sinistra organizza delle manifestazioni il sabato. Ma come? Prima del voto non bisognerebbe stare in silenzio? Noi saremo ai gazebo delle libertà, per una giustizia giusta per un Paese sereno, democratico e solidale con chi lo merita", spiega Salvini.