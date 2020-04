La tendenza del contagio resta stabile. I guariti aumentano ancora

Salgono a quasi 200 mila i casi totali di coronavirus in Italia, per l'esattezza 119.827, con un aumento di 4.585 in un giorno, leggermente meno dei +4.668 di ieri e +4.782 di mercoledì. Sono i dati forniti dal bollettino quotidiano della Protezione Civile, da cui si evince un trend sostanzialmente stabile. Gli attualmente positivi sono 85.388 (+2.339, in calo rispetto al +2.477 di ieri), i guariti sono 19.758 (con un balzo di 1.480 oggi, contro i 1.431 di ieri), le vittime sono 14.681, con un aumento di 766 in un giorno, praticamente lo stesso di ieri (760).

Si conferma il trend di diminuzione complessiva dei ricoveri rispetto ai numeri delle scorse settimane: le persone attualmente in ospedale con sintomi sono 28.741, con un aumento di 201 su ieri (quando erano stati 137), quelle in terapia intensiva sono 4.068, appena 15 più di ieri. Infine, 52.579 sono in isolamento domiciliare, 2.123 più di ieri.

In Lombardia oggi sono stati registrati +1.455 positivi, in totale 47.520 dall'inizio dell'epidemia. Lo ha reso noto l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, nel corso dell'aggiornamento quotidiano sull'emergenza coronavirus. Ieri l'incremento era stato di 1.292 casi, "ma abbiamo processato molti più tamponi rispetto a ieri.

Il numero di decessi di persone positive al coronavirus in Lombardia, rispetto a ieri, è di +351. Dall'inizio dell'emergenza i morti sono 8.311. Lo ha reso noto l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, nel corso dell'aggiornamento quotidiano sull'emergenza coronavirus. Ieri l'aumento di decessi è stato di 357 morti.

In Francia altri 588 morti, in totale oltre 6.500 decessi In Francia è stato registrato il numero record di 588 nuovi morti per coronavirus, portando il totale a superare i 6.500 decessi. Lo ha annunciato il direttore generale della Salute, Jerome Salomon. I pazienti ricoverati sono 27.432 di cui 6.662 in rianimazione.

Conte invita le Regioni a collaborare: "No scontri Un invito a non alimentare scontri che non ci sono e non devono esserci e a continuare a collaborare con correttezza è' arrivato questa sera dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la riunione in videoconferenza con i presidenti di Regione. È quanto si apprende da fonti presenti all'incontro. Il presidente del consiglio avrebbe così ribadito la disponibilità del governo alla massima collaborazione.

In Turchia il contagio corre "a velocità inaspettata" Il ministro della Salute turco, Fahrettin Koca, ha dichiarato che la diffusione del coronavirus in Turchia va avanti a una velocità "inaspettata", con il bilancio delle vittime in Turchia giunto ora a 425, di cui 69 nelle ultime 24 ore. Il ministro ha poi aggiunto che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati più di 16 mila tamponi, con 2.786 pazienti trovati positivi e il il totale dei casi nel Paese giunto a 20.921

Castelli: con ok Commissione garantiamo liquidità "La Commissione Europea ha accolto le nostre proposte, potremo intervenire con maggiore incisività a supporto delle imprese. È un ottimo risultato, frutto del lavoro che abbiamo fatto con il ministro Patuanelli". Così la vice ministra dell'Economia e delle Finanze, Laura Castelli.

"Il nuovo quadro, sia pur temporaneo, degli aiuti di Stato - sottolinea Castelli - consente, tra l'altro, di concedere prestiti a tasso zero e garanzie fino 100%, oppure di fornire capitale fino a 800.000 euro per impresa. Per far fronte ad situazione straordinaria servono interventi straordinari. A questo punto, nel prossimo decreto interverremo garantendo, con il 100% di garanzia, tutta la liquidità necessaria al tessuto produttivo italiano, a partire dalla piccola e media impresa".

Bei: ok a piano da 200 miliardi per il sostegno alle imprese Il consiglio di amministrazione della Banca Europea per gli Investimenti (Bei) ha formalmente proposto all'Eurogruppo di creare un fondo di garanzia da 25 miliardi di euro per permettere alla stessa Bei di fornire alle imprese altri 200 miliardi di sostegno per fronteggiare l'impatto economico della crisi del Coronavirus. "Abbiamo bisogno di una risposta pan-europea alla pandemia", ha detto il presidente della Bei, Werner Hoyer. "Abbiamo bisogno che questa risposta sia ambiziosa e ne abbiamo bisogno in fretta", ha aggiunto.

Londra: possibile picco a Pasqua "È perfettamente possibile" che il picco dell'epidemia di Covid-19 nel Regno Unito si raggiunga il 12 aprile, a Pasqua. Lo ha detto il ministro della Salute, Matt Hancock rispondendo a una domanda in questo senso dell'emittente Sky News.

"Rimando alle previsioni degli scienziati, ma penso sia perfettamente possibile", ha detto il ministro, sottolineando comunque che a riguardo "c'è incertezza".

Oms: cancellare le restrizioni può far tornare il virus "Se i Paesi si precipitano velocemente a cancellare le restrizioni, il coronavirus ​potrebbe ritornare e l'impatto economico potrebbe essere ancora più grave e prolungato". L'avvertimento arriva dal direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel quotidiano briefing a Ginevra sull'emergenza coronavirus. "Finanziare la risposta sanitaria è un investimento essenziale non solo per salvare vita ma per la ripresa economica e sociale a più lungo termine", ha aggiunto.

A Brescia non si vede ancora la luce in fondo al tunnel Crescita costante nella provincia di Brescia con i positivi arrivati a 8163 (+190 da ieri) e i morti 1447, con un aumento in 24 ore di 42. Brescia continua a lottare contro il Coronavirus e malgrado i 3776 dimessi non sembra vedere la luce in fondo al tunnel. A Brescia città oggi i positivi sono 1351 e le croci su cui piangere 244. A Orzinuovi, primo epicentro del contagio bresciano, i contagiati sono 184 e i decessi 45.

Via libera del ministero ai test 'drive in' "Qualora in aree con diffusa trasmissione di COVID-19 la capacità di laboratorio non consenta di effettuare le analisi diagnostiche", andrà valutata "la possibilità di ampliare ulteriormente il numero di laboratori aggiuntivi identificati dalle Regioni/PA e coordinati dai laboratori di riferimento regionali, considerando la possibilità di utilizzare laboratori mobili o drive-in clinics, consistenti in strutture per il prelievo di campioni attraverso il finestrino aperto dell'automobile su cui permane il paziente". È quanto prevede la nuova circolare del ministero della Salute sui test diagnostici. "Secondo la Commissione europea - sottolinea il ministero - queste strutture permettono di ridurre il rischio di infezione al personale sanitario o ad altri pazienti".

Meloni: incomprensibile il no ai voucher per l'agricoltura "Tutte le associazioni agricole chiedono la stessa cosa: poter utilizzare i voucher per affrontare serenamente le prossime campagne di raccolta. È francamente incomprensibile la chiusura del governo su una materia di questo tipo. Chiediamo al ministro e al presidente del Consiglio di riconsiderare questa decisione". Lo ha detto la leader di FdI, Giorgia Meloni, in un video postato su Facebook.

In Europa oltre 40 mila morti In Europa si sono superati i 40 mila morti per coronavirus. È il bilancio fornito dalla Afp.

Borrelli: abbiamo evitato raggiri di broker internazionali "Ci sono broker internazionali senza scrupoli che provano a vendere di tutto e a raggirare l'acquirente: siamo riusciti ad evitare truffe allo Stato con un lavoro di squadra rodato e grazie al senso del dovere che hanno i miei colleghi". Lo ha detto in conferenza stampa il commissario all'emergenza coronavirus Angelo Borrelli. "Un nostro funzionario - ha detto - è stato buttato in pasto ad alcuni siti ed organi di informazione: al di la' della scorrettezza commessa, devo ribadire che il lavoro fatto dal Dipartimento è stato pulito e preciso".

Borrelli: per la Fase 2 la sola data è il 13 aprile Per la fase 2 al momento c'è una sola data, il 13 aprile, come annunciato dal presidente del Consiglio". Lo ha detto in conferenza stampa il commissario all'emergenza coronavirus Angelo Borrelli. "Oggi - ha spiegato Borrelli - alcune mie parole sono state equivocate, avevo fatto un ragionamento sulla circostanza che l'adozione di certe misure sarebbe stata determinata dall'evoluzione die contagi. La verità è che abbiamo a che fare con un virus nuovo, è impossibile fare previsioni e abbassare la guardia. Mi dispiace che un titolo abbia schematizzato in modo non giusto il mio pensiero".

In Iran altri 134 morti, il totale sale a 3.294 In Iran sono stati registrati altri 134 morti per coronavirus, per un totale di 3.294 di decessi. Il portavoce del ministero della Salute, Kianoush Jahanpour, ha annunciato che 2.715 nuovi casi si sono aggiunti nelle ultime 24 ore al bilancio dei contagi, raggiungendo quota 53.183.

Altri 4 medici morti, il totale sale a 77 Altre quattro segnalazioni di decessi tra i medici sono arrivate alla federazione degli ordini dei medici (Fnomceo), che nel suo sito, listato a lutto, riporta il drammatico elenco delle vittime. A oggi sono quindi 77 i medici morti a causa del coronavirus in Italia. Gli ultimi decessi segnalati riguardano un diabetologo, un odontoiatra, un pediatra e un medico di famiglia.

Stasera videoconferenza tra il governo e le Regioni Riunione in videoconferenza, stasera, tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e le Regioni. All'incontro, per fare il punto sull'emergenza coronavirus, parteciperanno, anche i ministri Roberto Speranza e Francesco Boccia.

Gallera: "Anche oggi dati positivi, avanti così" "In quasi tutti i pronto soccorso c'è una riduzione" e "i nostri ospedali stanno cominciando a respirare", è il quadro tracciato dall'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera. Quanto ai dati, Gallera ha sottolineato che le persone ricoverate sono 40 in più rispetto a ieri (totale 11.802), in terapia intensiva +30 (1.381), i dimessi +791 (13.020). Infine i 'dimessi' non ospedalizzati 13.006. "Ancora oggi i numeri sono positivi. Sono dati confortanti che evidenziano che lo sforzo sta producendo risultati, ma dobbiamo continuare cosi'. dobbiamo resistere a casa, anche quando le giornate sono belle", ha concluso.