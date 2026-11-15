Atp Finals, Sinner applaudito: 'Amo Torino, mi manca competere'

AGI - Buona la prima per Alexander Zverev alle Atp Finals. Sul cemento dell'Inalpi Arena di Torino, il tedesco, numero uno del ranking Atp, supera rapidamente lo spagnolo Rafael Jodar, decimo della classifica e ottava forza del torneo, imponendosi in due set con il punteggio di 6-4 6-4 in un'ora e 27 minuti di gioco.
I due giocatori torneranno in campo martedì per il secondo turno del round robin. Zverev se la vedrà con il vincente della sfida tra Ben Shelton e Arthur Fils, con Jodar che sarà invece impegnato con lo sconfitto.
Zverev: "Soddisfatto per l'esordio ma devo migliorare"
"È la mia nona volta alle Atp Finals ma è sempre incredibile esserci e voglio godermi ogni momento". Il campione tedesco non nasconde la propria soddisfazione per il debutto senza problemi nel torneo dei maestri. "Mi sono divertito. Iniziare un torneo con una vittoria in due set è sempre molto positivo anche se ci sono ancora degli aspetti nel mio modo di giocare che devo migliorare. Non è stato un match perfetto ma, visto che si tratta di un esordio sono molto soddisfatto", conclude Zeverev dopo la vittoria in due set su Jodar.
Sinner: "Amo Torino, mi manca la competizione"
Tra i più applauditi anche se non in campo, c'è Jannik Sinner che, fermo dal luglio scorso per un infortunio al ginocchio, ha ricevuto il premio Giulio Onesti. Il fuoriclasse campione uscente a Torino non nasconde tutto il suo rammarico per non poter disputare le Atp Finals a causa del problema al ginocchio che lo tormenta da dopo Wimbledon. "Mi manca molto essere qui a competere, amo questa gente, amo Torino. Divertitevi - è poi il messaggio al pubblico - perché è un torneo molto speciale. Abbiamo Flavio Cobolli e un doppio incredibile” ovvero Bolelli e Vavassori “auguro a tutti voi un'edizione speciale".