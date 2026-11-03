Treccani celebra il mito di Gigi Riva

AGI - Gigi Riva, il campione che ha legato il suo nome alla storia del Cagliari e della Nazionale, entra nella collana Miti Italiani dell'Enciclopedia Treccani. Il volume dedicato a "Rombo di Tuono" sarà presentato sabato 7 novembre al Teatro Lirico di Cagliari, nel giorno in cui l'ex attaccante avrebbe compiuto 82 anni. Un omaggio a uno dei più grandi calciatori italiani del dopoguerra, diventato nel tempo un simbolo di fedeltà, riscatto e appartenenza.
Nato a Leggiuno, in provincia di Varese, il 7 novembre 1944 e morto a Cagliari il 22 gennaio 2024, Riva è stato molto più di un grande attaccante. Fu il giornalista Gianni Brera a ribattezzarlo "Rombo di Tuono", per descriverne la potenza e le straordinarie capacità agonistiche. Fortissimo nel gioco aereo, calciava quasi esclusivamente con il sinistro, con cui realizzò alcune delle reti più celebri della storia del calcio italiano.
La fedeltà al Cagliari e il ricordo della Treccani
Ma a rendere Riva una leggenda non furono soltanto le imprese sul campo. Come sottolinea Carlo Maria Ossola, presidente dell'Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, nella presentazione del volume, il suo mito è legato soprattutto alla scelta di restare in Sardegna, nonostante le offerte ricevute dai grandi club italiani.
"Gigi Riva è stato celebrato oltre la potenza del suo tiro: è divenuto idolo per quel tenace attaccamento al Cagliari (di origine lombarda non si lasciò mai sedurre dalle vantaggiose proposte di trasferimento delle squadre del continente) che toccava la vena più segreta di ogni appartenenza: la fedeltà".
Una fedeltà che, per Ossola, andava oltre il calcio: "La fedeltà a una vocazione, non a un mestiere; in un'intervista a Monaco, nel 2005, ebbe a dichiarare: 'Io avrei pagato per giocare al calcio, mentre mi pagavano'. Ecco, tutto qui il fascino della storia di Gigi Riva: la fedeltà, incrollabile, a una vocazione, a una Regione, a un sogno. Per questo il suo mito rimane in noi intatto".
Gigi Riva, dall'infanzia a Leggiuno allo scudetto del 1970
Il volume, curato da Giorgio Pitzianti e accompagnato da un ricco apparato iconografico, ripercorre la vicenda umana e sportiva del calciatore, raccontandone anche gli aspetti meno conosciuti. Da un lato l'eroe popolare, diventato simbolo del riscatto della Sardegna e icona nazionale; dall'altro l'uomo riservato, segnato dai lutti familiari, dagli infortuni e dalla scelta di vivere lontano dai riflettori.
Il racconto parte dall'infanzia a Leggiuno, inizialmente serena e poi segnata dalla perdita precoce dei genitori. Esperienze che contribuirono a forgiare il carattere di Riva, arrivato in Sardegna a diciannove anni e destinato a diventare il punto di riferimento di un'intera squadra e di una comunità.
Il momento più alto della sua carriera con il Cagliari arrivò nel 1970, con la conquista dell'unico scudetto nella storia del club rossoblù. Un successo costruito nel corso degli anni attorno al talento dell'attaccante e alla guida di Manlio Scopigno, allenatore dalla personalità fuori dal comune. Il libro racconta anche il rapporto tra il tecnico, descritto come un "filosofo", e Riva, l'attaccante "artista" che divenne il simbolo di quella squadra.
Il record di gol con la Nazionale
Il volume dedica spazio anche alle imprese con la maglia azzurra, dalla vittoria dell'Europeo del 1968 alla finale del Mondiale del 1970, persa contro il Brasile. Con 35 reti in 42 presenze, Riva resta il miglior marcatore nella storia della Nazionale italiana. Accanto ai successi, il racconto affronta gli infortuni che ne condizionarono la carriera e il rapporto con la popolarità. Ne emerge il ritratto di un campione capace di trascinare una squadra e un Paese, ma anche di un uomo schivo, che proprio in Sardegna trovò il luogo in cui vivere secondo le proprie convinzioni.
La presentazione del volume si terrà sabato 7 novembre alle 20.30 al Teatro Lirico di Cagliari, nel giorno dell'82esimo anniversario della nascita di Gigi Riva. Alla serata parteciperanno gli autori e alcuni protagonisti dello storico scudetto del 1970. Il programma prevede letture, testimonianze e musica dal vivo, con le esibizioni di Moses Concas, Chiara Effe & Band e Piero Marras. Nel foyer del teatro sarà allestita anche una mostra dedicata al campione.