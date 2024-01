Gigi Riva, il supereroe divenuto leggenda

Per un sardo, per un tifoso del Cagliari, l’uomo non era più scindibile dalla leggenda. Il concetto di morte non era associabile a Gigi Riva, nonostante gli acciacchi e i problemi di salute. E quando la notizia è rimbalzata nelle immancabili chat di Whatsapp, i messaggi erano quasi tutti accompagnati da un punto di domanda: “Ma è morto Gigi?”, “Non stava meglio?”, “Dove lo hai letto?”. Incredulità, con una punta di rifiuto e rigetto.