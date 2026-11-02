L'Udinese esonera Runjaic. Zanetti in pole per la panchina 

AGI - La sconfitta di sabato contro la Roma per 5-2 resterà l'ultima partita di Kosta Runjaic come allenatore dell'Udinese.
Il tecnico, si legge in una nota del club, è stato "sollevato dalla guida tecnica della prima squadra. Le strade del tecnico e dei bianconeri si separano dopo oltre due anni puntellati da obiettivi importanti raggiunti. Il club ringrazia sentitamente Kosta e i suoi collaboratori Malecki e Trukan e augura loro le migliori fortune professionali".
I numeri che hanno portato alla decisione
Un punto nelle ultime 8 gare dopo un avvio incoraggiante (pari col Como e vittoria a Monza) è il bilancio che ha condannato all'esonero il 55enne tecnico tedesco, arrivato nell'estate 2022 dopo l'esperienza al Legia Varsavia e che durante la sua esperienza in Friuli ha raccolto un 12esimo e un decimo posto.
Zanetti in pole per la panchina friulana
Il favorito per sostituirlo è Paolo Zanetti, che in Serie A ha già allenato Venezia, Empoli e Verona.
Proprio i lagunari sono i prossimi avversari dell'Udinese, venerdì al Penzo nell'anticipo dell'undicesima giornata.
Udinese, Runjaic verso l’esonero: Zanetti in pole. Pozzo ricoverato per una polmonite
E' la quinta panchina che salta
Con quella di Runjaic è la quinta panchina in Serie A a saltare dopo dieci giornate. Il primo dei cambi in corsa si era registrato dopo tre turni, con Paolo Vanoli al posto di Fabio Grosso alla Fiorentina: fatali all'ex campione del mondo le sconfitte con Roma (0-4), Frosinone (0-3) e Torino (1-2) che hanno lasciato i viola a quota zero nonostante un'importante campagna acquisti. La quarta giornata segna il destino di Domenico Tedesco: dopo un punto raccolto (pari in extremis col Sassuolo) a fronte dei ko con Lazio, Atalanta e Napoli, il Bologna decide di affidare la panchina a Raffaele Palladino. Nella settimana della prima sosta per le nazionali e dopo 5 giornate arriva la separazione tra il Parma e Carlos Cuesta. Lo spagnolo paga un inizio di campionato deludente con appena 4 punti in 5 partite (sconfitte con Cagliari e Juventus nei primi due turni, pari con il Monza, il ko di Como, quindi la vittoria casalinga con il Genoa prima del lungo stop per gli impegni delle Nazionali). Al suo posto arriva Alberto Gilardino. Sei sconfitte nelle prime sei giornate spingono invece il Venezia a esonerare l'allenatore artefice della promozione: via Giovanni Stroppa, al suo posto Davide Nicola.