Udinese, Runjaic verso l’esonero. Pozzo ricoverato in ospedale

AGI - Sembra arrivata alla sua conclusione l'avventura di Kosta Runjaic sulla panchina dell'Udinese dopo due salvezze tranquille in altrettante stagioni: a costare caro al tecnico tedesco è stato un inizio di campionato decisamente al di sotto delle importanti aspettative di quest'estate. Nelle prime dieci giornate sono arrivate infatti ben sette sconfitte per i bianconeri e solo cinque punti in classifica, che valgono il penultimo posto con il solo Venezia alle spalle a quota tre.
Dopo il colloquio di questo pomeriggio con l'allenatore, la dirigenza friulana ha preso una decisione, per cui si attende però ancora l'ufficialità, che dovrebbe arrivare nella mattina di lunedì.
Decisivo il ko contro la Roma
Decisivo quindi il netto ko contro la Roma di ieri con il mister che non è riuscito a invertire la rotta dopo le sei sconfitte consecutive e il pari a reti inviolate di Parma a metà settimana che non ha cambiato di molto la situazione.
Zanetti favorito per la successione
Per la sua sostituzione il nome prescelto sembra essere quello di Paolo Zanetti, più volte accostato alla panchina friulana in passato. Per il classe 1982 di Valdagno sarebbe la quarta esperienza da allenatore in Serie A dopo Venezia, che sarà proprio il prossimo avversario dell'Udinese, Empoli e Verona con fortune alterne: due stagioni con altrettante salvezze, ma tre esoneri di cui l'ultimo lo scorso febbraio.
Sullo sfondo il nome di D'Aversa, mentre sembrano definitivamente svanite le piste che portavano fra gli altri a Thiago Motta, Pioli, Tudor e Calzona.
Pozzo ricoverato in ospedale
Intanto, continua a piovere sul bagnato in casa Udinese. Il presidente del club, Gianpaolo Pozzo, è attualmente ricoverato presso l'Ospedale di Udine a seguito di una polmonite. Lo rende noto la stessa società friulana sottolineando che "le sue condizioni cliniche sono stabili ed è seguito con la massima attenzione dal personale medico. La famiglia, fiduciosa nell'evoluzione del quadro clinico, desidera ringraziare tutti coloro che stanno manifestando vicinanza e affetto".